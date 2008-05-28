به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی امروز در نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در محل معاونت دانشجویی وزارت بهداشت افزود: ساختمان 9 دانشکده در دانشگاههای علوم پزشکی، 8 مسجد، 4 سلف سرویس و 5 سالن ورزشی و 44 پروژه خوابگاهی را در دست احداث داریم که از میان پروژه های خوابگاهی مورد نظر 10 پروژه به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به مصوبات هیئت دولت در بخش بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشکی خاطرنشان کرد: هیئت دولت از 336 شهرستان بازدید داشته که در این میان بیش از 6 هزار مصوبه داشته است.

حافظی افزود: هیئت دولت در بخش سفرهای استانی 11 پروژه خوابگاهی را مصوب کرده و در دانشگاههای علوم پزشکی نیز ایجاد 10 مسجد، 15 سالن ورزشی و مطالعه و احداث 27 پردیس دانشگاهی مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز در این نشست با تشریح وضعیت فرهنگی دانشگاهها تأکید کرد: جریانات فرهنگی بسیاری در دانشگاهها وجود دارد که دقت به این جریانات باید از سوی معاونین فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به گزارشهایی که در زمینه کتابها، وبلاگها، نشریات دانشجویی و فعالیتهای سیاسی دانشجویان از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها رصد شده است، گفت: این موضوعات به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته که در مقابل نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

رنجبران خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که بدنه اصلی دانشجویی کشور دین مدار هستند به گونه ای که این جمعیت دانشجویی به اقامه نماز صبح اقدام می کند و روح اعتکاف را در جامعه گسترش می دهد، اما در این میان نگرانی هایی فرهنگی هم وجود دارد که باید به آن دقت لازم صورت گیرد.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص رواج کتابهایی موسوم به موفقیت و مدیریت های چند دقیقه ای گفت: این کتابها در میان دانشجویان رواج زیادی دارد و تفکرات اومانیستی و جدایی انسان از خداوند را ترویج می کند که برای جامعه اسلامی مفید نیست.

وی در خصوص نشریات دانشجویی خاطرنشان کرد: برخی از نشریات دانشجویی تلاش کرده اند که مفاهیم ضد نظام اسلامی، ضد دولت و ترویج افرادی که مخالف نظام هستند را در سرلوحه کاری خود قرار دهند. برخی از دانشجویان تلاش می کنند که نشریه ای را به گونه ای به چاپ برسانند که در دانشگاه تعطیل شود و از آن موضوع سوء استفاده کنند.

وی تأکید کرد: وظیفه دانشگاهها تربیت نخبه پروری فرهنگی و سیاسی است و در این راه باید دانشجویانی را از نظر اعتقادی و فرهنگی رشد داشته اند را به طور عمیق تربیت کنیم و با تأمین محتوای فرهنگی در دانشگاهها زمینه پرورش دانشجویان را فراهم کنیم.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از 24 طرح فرهنگی نهاد در دانشگاهها خبر داد و گفت: طرح گفتگوی ماه، کتاب ماه و حلقه های معرفت از جمله این طرحها است.