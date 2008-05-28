۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۴۱

برنامه ریزی ارشاد هرمزگان برای ساماندهی اوقات فراغت 14 هزار نوجوان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی هرمزگان گفت: برای ساماندهی اوقات فراغت نوجوانان هرمزگانی در تابستان امسال 63 پایگاه از سوی این اداره کل جهت میزبانی 14 هزار نوجوان در سراسر هرمزگان برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: کلاسهای طرح فراغت اداره کل ارشاد هرمزگان در 20 رشته هنری، برای 14 هزار نفر در قالب 63 پایگاه در سراسر استان از جمله حاجی آباد، میناب، رودان، جاسک، بندر خمیر، قشم، جزیره هرمز، بندر لنگه، پارسیان و بستک برنامه ریزی شده است.

وی گفت: با بهره گیری از 295 مربی در 367 کلاس در مقاطع زمانی صبح و عصر برنامه های ویژه ای جهت ساماندهی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان هرمزگانی ساماندهی شده است و تلاش شده تا در طراحی کلاسهای تابستانه میزان علاقمندی جوانان و نوجوانان و سودمندی این رشته ها در آینده برای آنان مدنظر قرار گیرد.

امیرزاده ادامه داد: کلاسها شامل تئاتر، موسیقی، صنایع دستی، داستان نویسی، فیلمنامه نویسی، نقاشی، طراحی، گرافیک بصری و مجموعه های هنری و فرهنگی است و در روند برگزاری کلاسها از تجارب اساتید مطرح استان نیز بهره گیری می شود. 

کد مطلب 691684

