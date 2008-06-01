آقای وزیر! سرانه دانش آموزی هنوز به مدارس پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه نشستی که چهارشنبه هفتم خردادماه درجمع مدیران آموزش و پرورش استثنایی و مجریان طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان برگزار شد، در خصوص پرداخت سرانه مدارس گفت: سرانه مدارس در بیش از نیمی از استان‌ها پرداخت شده است و در مابقی استان‌ها نیز مشکلی نداریم و در حال پرداخت اعتبار سرانه مدارس هستیم.

سرانه دانش آموزی به حساب مدارس شهر تهران واریز نشد

این در حالی است که رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگوی روز چهارشنبه هشتم خرداد با مهر، تصریح کرد: هنوز پولی به حساب مدارس واریز نشده و شاید مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد که باید برطرف شود تا سرانه دانش آموزی به دست مدیران مدارس برسد.

علی اصغر یزدانی چهارشنبه هفته گذشته نیز از عدم پرداخت سرانه چهارمیلیارد تومانی دانش آموزی شهر تهران خبر داده و گفته بود: لیست سرانه مدارس را برای پرداخت در اختیار وزارتخانه قرار داده ایم و منتظر هستیم که این اعتبار به حساب مدارس واریز شود.

وی تاکید کرده بود که طی دو روز آینده این سرانه به مدارس پرداخت می شود در حالی که این گونه نشد.

سرانه مدارس شهرستانهای استان تهران پرداخت نشد

همچنین سیدعلی یزدیخواه رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در گفتگوی خود با مهر در سومین روز از ماه اخیر با اشاره به اینکه امسال سرانه دانش آموزی به صورت متمرکز از سوی وزارت آموزش و پرورش به حساب مدارس واریز می شود، افزود: لیست و مدارک مدارس شهرستانهای استان تهران را در اختیار دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه وزارتخانه قرار داده ایم ولی هنوز رقمی به حساب مدارس واریز نشده است.

وی ادامه داد: مسئولان وزارتخانه زمان مشخصی را برای پرداخت سرانه عنوان نکرده اند.

وزیرآموزش و پرورش در حالی از پرداخت سرانه دانش آموزی در بیش از نیمی از استانهای کشور خبر می دهد که سرانه دانش آموزان پایتخت و اطراف آن هنوز به حساب مدارس واریز نشده، است.