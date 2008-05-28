به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که عصر چهارشنبه در سالن ورزشی امام خمینی نور برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 30 بر 27 تیم تنکابن را شکست داد و تیم چالوس هم دیگر تیم مازندرانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی را 33 بر 21 مغلوب کرد.

تیم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی و تنکابن هم از ساعت 17 امروز در دیدار رده بندی برای کسب عنوان سومی این مسابقات به مصاف هم رفتند.

مسابقات هندبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه کشوربا شرکت ده تیم واحدهای دانشگاهی این منطقه از شهرهای آستارا، انزلی، لاهیجان، رشت، تنکابن، چالوس، نور، آمل، قائم شهر و ساری از ششم خرداد ماه در نور آغاز شده و امشب با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان می دهد.

در پایان این مسابقات هم نفرات برتر در قالب تیم منتخب هندبال دانشجویان منطقه سه کشور در مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور شرکت خواهند کرد.

