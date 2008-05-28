به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، عباس حاجی آخوندی، مشاور وزیر در امور طب سنتی، مکمل و صنایع گیاهان دارویی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در تدوین اساسنامه موسسه طب سنتی کوثر و با کمک وزارت امور خارجه از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه به ویژه کشورهای آسیایی که دارای تجربه‌های مشترک فرهنگی بیشتری با ما هستند استفاده خواهد شد.

وی کشورهای هند، پاکستان، سری لانکا و چین از آسیا، آلمان، فرانسه، روسیه از اروپا همچنین کشور آفریقای جنوبی از آفریقا ونزوئلا از آمریکای جنوبی را به عنوان کشورهای مورد بررسی در این زمینه معرفی کرد.

‌مؤسسه طب سنتی کوثر مانند یک دانشگاه علوم پزشکی، صاحب بیمارستان خواهد بود و به ارایه خدمات آموزشی، درمانی، پژوهشی، تولید علم و فناوری و فرهنگ سازی استفاده از محصولات طب سنتی و گیاهی و طبیعی می‌پردازد.

همچنین این مؤسسه به ارایه خدمات درمانی، ویزیت بیماران، جراحی، گیاه درمانی، حجامت، مشاوره‌های پزشکی و پیشگیرانه مردم، تولید علم و خدمات فرهنگی عام و خاص می‌پردازد و خدمات خیریه نیز ارایه می‌کند.