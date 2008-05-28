به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر رضا ملک زاده عصر امروز در اولین روز از سمینار سرطانهای دستگاه گوارش در بیمارستان فوق تخصصی رضوی افزود: این آمار بالا زنگ هشداری برای مردم در جهت تغییر عادات نامناسب غذایی آنان است.

دکتر ملک زاده با بیان اینکه مردها سه برابر زنان در معرض ابتلا به سرطان های دستگاه گوارش هستند، خاطر نشان کرد: هرچند علت دقیق آن هنوز کشف نشده است اما احتمال می رود این مورد به دلیل ترشح هورمونهای جنسی در دوران باروری زنان و یا به دلیل شیوع کم خونی در میان زنان به دلیل زمینه سازی غلظت بالای آهن در سلول های برای بروز سرطانهای گوارشی باشد.

ملک افزود: در کشور ما از میان سرطان های دستگاه گوارش، سرطان معده از همه شایعتر است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای دستگاه گوارش دانشگاه تهران با بیان اینکه تا کنون هیچ دارویی در جهت پیشگیری از سرطانهای دستگاه گوارش در دنیا ساخته نشده است، گفت: این بیماری علامت ظاهری ندارد و تشخیص آن با آندوسکوپی امکان پذیر است اما امیدواریم که با تقویت مراکز تحقیقاتی کشور در جهت پیشگیری از شیوع آن اقدامات جدی و اساسی انجام پذیرد.

وی تاکید کرد: خوردن میوه جات و سبزیجات تازه، رعایت اداب و دستورات مناسب غذایی، نخوردن غذاهای چرب به ویژه فست فود، نخوردن چای داغ و نوشیدنی های گاز دار و دیگر موارد بهداشتی در بحث تغذیه موجب پیشگیری از ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش می شود.

سمینار سرطانهای دستگاه گوارش 8 و 9 خردادماه به مدت دو روز در مشهد در حال برگزاری است.