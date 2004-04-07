شهيد آويني معتقد بود كه هنرحقيقي سه ساحت حكمت ، عرفان و تعهد انقلابي را در بر دارد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر دكتر علي لاريجاني رئيس سازمان صدا و سيما كه در مراسم بزرگداشت شهيد سيد مرتضي آويني سخنراني مي كرد ، ضمن قرائت بيت « حاصل عمرم سه سخن بيش نيست خام بدم پخته شدم سوختم » گفت : اين وصف حال شهيد آويني است.

وي در ادامه افزود : اينگونه جلسات و گفتگو در اينگونه محافل آثار مختلفي دارد اما مهمترين اثري كه بر اينگونه محافل بار هست اين است كه ما نوعي بيداري و نوعي فهم از راه و رسم درست زيست فردي و اجتماعي پيدا مي كنيم و تاسي مي كنيم به افراد فرزانه اي مثل شهيد آويني.

رييس سازمان صدا و سيما ضمن اشاره به آثار شهيد آويني افزود : كساني كه با آثارسيد مرتضي آويني آشنا ئي دارند براين نظرواقفند كه اين شهيد عزيز در عالم هنر ما وضع يكه اي داشت. يك هنرمند معمولي و متعارف نبود. خصوصيات منحصر به فردي داشت كه اين خصوصيات او را به نوعي هنر متعهدانه نائل كرد .

وي همچنين گفت : عالم هنري شهيد آويني در يك مثلثي دوران داشت كه رئوس اين مثلث حكمت ، عرفان ،و تعهد به انقلاب بود. سريان و جريان حركت هنري او در اين تثليث بود كه ساحت هنري آويني را تشكيل مي داد . هنر آويني در اين تثليث تنفس مي كرد . اين وجوه به اين خصوصيات كمتر در آثار هنري ديده مي شود يا نادر است .

دكتر لاريجاني با اشاره به آثار شهيد آويني گفت : مطالب و سخنان و تاملات بسار ديگراين شهيد درمسائل مختلف انقلابي ، ديني و فلسفي نشان مي دهد كه ويژگي مهم شهيد آويني كه او را ممتاز كرده از ديگران ، قبول اين امر است كه ساحت هنر حقيقي درنظر او درون اين حركت تثليثي رخ خواهد داد . او واقعا معتقد بود كه هنرحقيقي سه ساحت حكمت ، عرفان و تعهد انقلابي را در بر دارد.

وي در پايان پيشنهاد كرد جشنواره و جايزه اي به نام شهيد آويني براي هنرمندان متعهد طراحي شود تا نگاه آن شهيد بسط و گسترش داده شود .