  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۹ فروردین ۱۳۸۳، ۲۳:۵۴

رئيس سازمان صدا و سيما :

شهيد آويني معتقد بود كه هنرحقيقي سه ساحت حكمت ، عرفان و تعهد انقلابي را در بر دارد

شهيد آويني معتقد بود كه هنرحقيقي سه ساحت حكمت ، عرفان و تعهد انقلابي را در بر دارد

اين شهيد عزيز در عالم هنر ما وضع يكه اي داشت. يك هنرمند معمولي و متعارف نبود. خصوصيات منحصر به فردي داشت كه اين خصوصيات او را به نوعي هنر متعهدانه نائل كرد .

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر دكتر علي لاريجاني رئيس سازمان صدا و سيما كه در مراسم بزرگداشت شهيد سيد مرتضي آويني سخنراني مي كرد ، ضمن قرائت بيت « حاصل عمرم سه سخن بيش نيست خام بدم پخته شدم سوختم » گفت : اين وصف حال شهيد آويني است.

وي در ادامه  افزود : اينگونه جلسات و گفتگو در اينگونه محافل آثار مختلفي دارد اما مهمترين اثري كه بر اينگونه محافل بار هست اين است كه ما نوعي بيداري  و نوعي فهم از راه و رسم درست زيست فردي و اجتماعي پيدا مي كنيم و تاسي مي كنيم به افراد فرزانه اي  مثل شهيد آويني. 

رييس سازمان صدا و سيما  ضمن اشاره به آثار شهيد آويني افزود : كساني كه با  آثارسيد مرتضي آويني آشنا ئي دارند براين نظرواقفند كه اين شهيد عزيز در عالم هنر ما وضع يكه اي داشت.  يك هنرمند معمولي و متعارف نبود. خصوصيات منحصر به فردي داشت  كه اين خصوصيات او را به نوعي هنر متعهدانه نائل كرد .

وي همچنين گفت : عالم هنري شهيد آويني در يك مثلثي دوران داشت كه رئوس اين مثلث حكمت ، عرفان ،و تعهد به انقلاب بود. سريان و جريان حركت  هنري او در اين تثليث بود كه ساحت هنري آويني را  تشكيل مي داد . هنر آويني در اين تثليث تنفس مي كرد . اين وجوه به اين خصوصيات كمتر در آثار هنري ديده مي شود يا  نادر است . 

 دكتر لاريجاني با اشاره به آثار شهيد آويني گفت : مطالب و سخنان و تاملات بسار ديگراين  شهيد  درمسائل مختلف  انقلابي ، ديني و فلسفي نشان مي دهد كه ويژگي مهم شهيد آويني كه او را ممتاز كرده  از ديگران ، قبول اين امر است كه ساحت هنر حقيقي درنظر او درون اين حركت تثليثي رخ خواهد داد .  او واقعا معتقد بود كه هنرحقيقي  سه ساحت حكمت  ، عرفان و تعهد انقلابي را در بر دارد.

وي در پايان پيشنهاد كرد  جشنواره  و جايزه اي به  نام شهيد آويني  براي هنرمندان متعهد طراحي شود  تا نگاه آن شهيد بسط و گسترش داده شود .

کد مطلب 69176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها