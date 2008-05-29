تبدیل پل باب المغاربه به پل نظامی از سوی صهیونیستها؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی اعلام کرد: اسناد و مدارکی کشف کرده که پرده از پروژه‌ها و طرحهای اسرائیل برمی‌دارد. این طرحها با هدف تخریب پل باب المغاربه و آثار اسلامی و تبدیل آنها به پل نظامی و معابد یهودیان انجام می‌شوند.

صهیونیستها پل باب المغاربه را به پل نظامی تغییر کاربری می‌دهند

مؤسسه تعدادی نقشه و مدرک به دست آورد که مربوط به تخریب برخی از ساختمانها و آثار اسلامی چسبیده به دیوار غربی مسجدالاقصی است تا در این مکان معابدی برای یهودیان ساخته شوند. پیش‌ بینی شده است این ساخت و سازها حدود 5 سال طول می‌کشد.

برخی از این نقشه‌ها نشان از تغییر تاریخ و آثار باستانی قدس و بخشهایی از ساختمان مسجدالاقصی و آثار اطراف آن دارد. طی این طرح قرار است پل نظامی بزرگ جایگزین باب المغاربه با 16 ستون ساخته شود که با عرضی 18 متری در دو طرف باب المغاربه باشد.

مسئولان فلسطینی از خطرات پل مذکور که رژیم اشغالگر اسرائیل در باب المغاربه به آن می‌پردازد، هشدار داده‌اند. چرا که این پل به صهیونیستها اجازه می‌دهد که 5 هزار سرباز و نیروی نظامی یکباره وارد مسجدالاقصی شوند.

رهبر جنبش اسلامی فلسطین خواستار بازپس‌گیری باب المغاربه شد

رهبر جنبش اسلامی فلسطین با اشاره به ساخت و سازهای اخیر رژیم اشغالگر نزدیک باب المغاربه و تعبیه پل نظامی در این مکان، خواستار بازپس گیری باب المغاربه به عنوان میراث پدری مسلمانان شد.

شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین طی دیدار یک هفته ای از مراکش که از جمعه 3 خرداد ماه آغاز شده، در جشنواره‌ای خواستار آزاد سازی قدس از چنگ رژیم اشغالگر شد و اظهار داشت: پدران ما به مسجدالاقصی آمدند و در آن سکنی گزیدند و از آن طی قرنهای متمادی حمایت و محافظت کردند. اینک نوبت ماست که از این میراث پدری محافظت و نگهداری کنیم.

رهبر جنبش اسلامی فلسطین با اشاره به ساخت و سازهای اخیر نزدیک باب المغاربه، خواستار بازپس گیری آن که میراث پدری مسلمانان است، شد و تصریح کرد: مسجد الاقصی نیازمند کمک مسلمانان است، همانطور که پیش از ما پدران ما به آن کمک کردند.

ساخت 286 واحد مسکونی جدید در نوار غزه

زئیف بویم وزیر مسکن صهیونیستها اعلام کرد که تصمیم دارد 286 واحد مسکونی در شهرک "بیتار ایلیت" نزدیک کرانه باختری بسازد. رژیم اشغالگر اسرائیل ادعا می‌کند که ساخت این واحدهای مسکونی به منظور برآورده کردن نیازهای مردم این کشور در مقابل رشد جمعیت است، به‌ویژه اینکه بسیاری از جوانان این کشور مسکن ندارند. بنابراین در شهرک بیتار ایلیت واحدهای مسکونی برای آنها ساخته شود.

شهرک بیتار ایلیت با 32 هزار سکنه سومین شهرک بزرگ صهیونیستها در کرانه باختری رود اردن به شمار می‌رود. اسرائیل در حالی شهرک‌سازی را ادامه می‌دهد که بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی، سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب حتی کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه خواستار توقف شهرک‌سازی صهیونیستها شده‌اند.

حمایت اتحادیه اروپا از تصحیح چهره اسلام در غرب

هولاند تیلور رئیس مؤسسه حقوقی لیبفور اندونزی در دیدار با شیخ الازهر از ساخت سریالی 26 قسمتی به منظور تصحیح چهره اسلام در غرب خبر داد و گفت: اتحادیه اروپا حمایتهای مادی خود را از ساخت این سریال اعلام کرده است.

تیلور گفت: در این طرح با همه نهادهای جهانی همکاری می کنیم، از این رو با برقراری ارتباطاتی با اتحادیه اروپا و انعقاد توافقنامه همکاری، حمایت مادی آنها را جلب تا از تعصبات دینی کاسته، خشونت را برطرف، آزادی، تسامح و چهره صحیح اسلام را ترویج دهیم.

شیخ الازهر در این دیدار که که هشتمین دیدار بوده است ، اظهار داشت: عمل به آنچه که در شریعت اسلام آمده است، عامل پیروزی، موفقیت، سعادت و آرامش می شود. اسلام به آنچه که منجر به سعادت انسانها می شود، فرمان می دهد و از آنچه که منافع آنها را به خطر می اندازد، هشدار می دهد.

پس از این دیدار تیلور گفت: این سخنان به زبانهای انگلیسی و آلمانی ترجمه می شود و از طریق رسانه های گروهی چون تلویزیون به این زبانها پخش می شود.

ساخت کلیسا در کشورهای اسلامی بلامانع است

ساخت و افتتاح نخستین کلیسای کاتولیک قطر مخالفتهایی را در پی داشته که به دنبال آن رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان فتوای بلامانع بودن ساخت کلیسا در یک کشور اسلامی را صادر کرد.

ساخت و تأسیس نخستین کلیسای قطر اواخر اسفند ماه سال گذشته با مخالفتها و موافقتهای بسیاری همراه بود که یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور فتوایی جواز ساخت کلیسا برای شهروندان مسیحی در کشورهای اسلامی را صادر کرد و گفت: عبادت غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی ضروری است و ولی امر شرعی باید این اجازه را به آنها بدهد.

وی در ادامه با تأیید ساخت کلیسا و نقش عبادت غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی تصریح کرد: برخی از علمای مسلمان ساخت کلیسا را تحریم و برخی دیگر آن را مجاز دانسته اند، در حالی که غیر مسلمانان نیز مانند مسلمانان نیاز به مکانی برای عبادت و انجام مراسم دینی خود دارند.

مسجد تاریخی حضرت خضر بازسازی می‌شود

در پی تخریب بخشهایی از مسجد تاریخی و 700 ساله حضرت خضر که در شرق بیروت پایتخت لبنان قرار دارد، مرمت و بازسازی می شود . این مسجد در دوران عثمانی ساخته شده که از قدیمی ترین مساجد لبنان به شمار می رود.

مدیرکل اوقاف اسلامی بیروت، ساخت و ترمیم این مسجد را در سال 1952 و در سال 1957 آغاز کرد و اتاقهایی را به آن افزود و آن را وسعت داد. منابع تاریخی نشان می دهند این مسجد قدمتی 700 ساله دارد که در جنگ لبنان در سال 1975 آسیب دید و از سوی خیرین بازسازی شد. اما مجددا در سال 1990 این مسجد بازسازی و در کنار آن مدرسه حضرت خضر ساخته شد . اما در پی تخریب برخی از بخشهای قدیمی آن اداره اوقاف لبنان قصد دارد این مسجد را بازسازی و مرمت کند.

مسجد به بخش قدیمی و جدید تقسیم می شود که در بخش قدیمی مقام حضرت خضر قرار دارد و دارای ورودی کوچک از سمت غربی و مستطیلی شکل است. محراب نیز به صورت نیم دایره قرارر دارد. به بخش جدید طاقی به عرض یک متر و نیم و ارتفاع دو متر و نیم چسبیده است . بخش جدید دارای سقفی مسطح است که با برخی از تزئینات اسلامی تزئین شده و بخش زنان بالای ورودی جدید قرار دارد .

آموزش گفتگو اساس صلح جهانی است

مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در مراسم افتتاح کرسی گفتگو و صلح آیسیسکو در دانشگاه قاهره گفت: آموزش مبانی گفتگو و ریشه‌یابی مفهومی آن در ابعاد مختلف صلح جهانی را به همراه دارد.

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) یکشنبه 5 خرداد ماه در مراسم افتتاح کرسی آیسیسکو در دانشگاه قاهره پایتخت مصر اظهار داشت: آموزش بر اساس ارزشهای گفتگو، فرهنگ صلح، حقوق بشر، مبارزه با افراط و خشونت از اهداف سازمانها و دانشگاههای اسلامی به شمار می‌روند که امید است در این کرسی نیز دنبال شوند.

وی با اشاره به اینکه تثبیت گفتگو میان ادیان، فرهنگها، تمدنها، اشاعه فرهنگ صلح و آموزش باید اساس ارزشهای تسامح و همزیستی و مسالمت آمیز باشد، تصریح کرد: ریشه یابی مفهوم علمی گفتگو و فرهنگ صلح در ابعاد مختلف اندیشه ای، آکادمی و قانونی به منظور مبارزه با نژادپرستی امری ضروری به شمار می رود که آرامش جوامع انسانی را به به دنبال دارد .

نقش مؤسسات دینی در انتقال ارزشهای مشترک ادیان الهی تعیین کننده است

دکتر صلاح الدین کفتارو رئیس مجمع شیخ احمد کفتارو در دمشق از گروه کمیته بین المللی آزادیهای دینی آمریکا به ریاست مایکل کرومارتی استقبال کرد و اظهار داشت: دیدار از کشور سوریه منجر می شود ارزشهای مشترکی که میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی وجود دارد، مطرح شود .

دکتر صلاح الدین کفتارو با اشاره به اینکه مؤسسات دینی در ساخت جامعه و انسان نقش مهمی ایفا می کنند، تصریح کرد: رسالت اسلام برپایی عدالت، برادری، انسانیت و نور علم به همه جهانیان است. جهان امروز از غلبه قدرت رنج می برد که پدیده افراطی در سیاست آمریکا و صهیونیستها به شمار می رود.

دکتر عبدالسلام راجح رئیس دانشکده شریعت و قانون مجمع کفتارو نیز یادآور شد: امت اسلام بهترین معانی دموکراسی را به جهانیان معرفی کرده اند، مساوات و عدالت را به آنها نشان داده اند و مشورت که امری مهم در دموکراسی به شمار می رود در اسلام مطرح شده است.

گفتگوی مسلمانان تایلند با تأکید بر احترام متقابل گسترش می‌یابد

رئیس دانشگاه اسلامی تایلند گفت: گفتگوی مسلمانان با غیرمسلمانان این کشور با هدف تأکید بر تفاهم مثبت و سازنده، همزیستی مسالمت آمیز جهت دستیابی به ارزشهای صلح و احترام متقابل به حقوق بشر اشاعه و ترویج می‌یابد.

دکتر اسماعیل لطفی جافاکیا عضو پارلمان تایلند و رئیس دانشگاه اسلامی این کشور با اشاره به اینکه گفتگوی مسلمانان با غیر مسلمانان این کشور ضروری است، اظهار داشت: اقلیتهای مسلمان به منظور پاسخگویی به برخی از شبهات غیرمسلمانان باید با آنها گفتگو کنند .

دکتر اسماعیل لطفی جافاکیا با اشاره به اینکه گفتگوهای فرهنگی و تمدنی عامل شناخت حقیقت اسلام و تأکیدی بر صلح براساس علم و بصیرت هستند، تصریح کرد: می خواهیم گفتگوهای انسانی را با هدف دعوت مردم به تفاهم مثبت و سازنده، همزیستی مسالمت آمیز و همکاریهای خیرخواهانه جهت دستیابی به ارزشهای صلح و پاسخگوی به ارعاب، احترام به حقوق بشر اشاعه و ترویج دهیم.

ترویج دین اسلام نیازمند تبیین فلسفه آن از منظر علمی است

در پی برگزاری نشست "ادیان آسمانی در غرب" معاون امور آکادمی دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی قطر ضمن بررسی ابعاد دین در جوامع غربی گفت: توسعه و ترویج دین اسلام در کشورهای غربی نیازمند مبلغانی است که بتوانند فلسفه اسلام و آموزه‌های آن را برای غیرمسلمانان از منظر علمی تبیین کند .

دکتر دین محمد معاون امور آکادمی دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی قطر دیروز دوشنبه 6 خرداد ماه با موضوع "ادیان آسمانی در غرب" سخنرانی و ابعاد دین در جوامع مسیحی را مورد بررسی قرار داد . مذهب، توسعه و انقلاب صنعتی عاملی برای دستیابی انسان به سکولاریسم در کشورهای غربی شد و این دیدگاه جایگزین دیدگاههای دینی گردید.

دکتر دین محمد با اشاره به اینکه در پشت این دیدگاه انسان از دین رویگردان شد و در واقع مرگ دین در غرب آغاز شد، تصریح کرد: آنها معتقد بودند دین نمی تواند زمینه های توسعه و پیشرفت و ترقی انسان را فراهم کند. این طرز تفکر به گریختن از دین دامن زد و بسیاری از مردم به کفار پیوستند . در این شرایط افکار و اندیشه های جدید معنوی حاصل شد و برخی از سنتهای گذشته دوباره احیا شد.

انتقاد مفتی عربستان از سجده شکر بازیکنان فوتبال این کشور

سجده شکری که بازیکنان فوتبال عربستان به هنگام گلزنی به جا می آورند مورد انتقاد مفتی عربستان قرار گرفت .

شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ مفتی اعظم عربستان و رئیس شورای علمای بزرگ با اشاره به اینکه سجده شکر بازیکنان فوتبال طی دوره های اخیر افزایش بسیاری یافته است، اظهار داشت: هنگامی انسان سجده شکر به جا می آورد که خداوند نعمتی را به او ارزانی دارد اما من در این مسئله منفعتی نمی بینم .

برخی از فوتبالیستها تصریحات و انتقادات او را رد کرده و اعلام کردند: این شیوه ( سجده شکر) بهترین وسیله برای ابراز شادی آنها و تقرب الهی به شمار می رود و به جای اینکه حرکات نمایشی غربیها را انجام دهند که مخالف شریعت اسلام است سجده شکر به جای می آورند که تأثیر معنوی مناسبی دارد. اخیرا این کار رواج بسیاری یافته و آنها به محض دستیابی به گل یا پیروزی سجده می کنند و تاکنون کسی هم از آنها انتقاد نکرده بود .

یونسکو از ترکیه خواست آثار تاریخی‌اش را در فهرست آثار در معرض خطر ثبت کند

روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت بازدید گروهی از سازمان یونسکو به ترکیه طی یک سفر 6 روزه از خیابانهای شلوغ پایتخت این کشور به پایان رسید . در این بازدید یونسکو از ترکیه خواست تا برخی از آثار باستانی شهر را در فهرست باستانی در معرض خطر جهان ثبت کنند.

در سال 2006 یونسکو به ترکیه نسبت به خطرات ساخت و سازهای فراوان در شهر استانبول که 13 میلیون نفر جمعیت دارد، هشدار داد تا عواملی را که موجب بحرانی شدن و تشنج در آثار تاریخی می‌شوند، متوقف کند. در این زمینه نتایج رضایت‌بخشی از این مسئله به دست آمده است که ترمیم دیوار امپراطور بیزانس تئودور اول که به قرن چهارم برمی‌گردد آغاز و برخی از طرحهای ساخت و ساز که چهره قدیمی شهر را تغییر می‌داده، نیز متوقف شده‌اند.

اما این بار یونسکو از ترکیه خواست تا آثار باستانی خود را در فهرست آثار باستانی در معرض خطر جهان ثبت کند تا از خطرات چنین بحرانها یا حوادث طبیعی (مانند آنچه که در شهر تاریخی بم ایران رخ داده است) و یا عملیتهای انفجاری (مانند آنچه که در افغانستان از سوی طالبان انجام شده است) جلوگیری به عمل آید.

وزارت اوقاف مصر با ساخت مسجدی ویژه زنان مخالفت کرد

وزارت اوقاف مصر در پی درخواست سازمانهای زنان، جهت تخصیص مسجدی ویژه آنها، اعلام کرد: این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد مسجدی ویژه آنان در این کشور ساخته شود.

شیخ شوقی عبداللطیف معاون وزارت اوقاف مصر با اشاره به اینکه اینگونه نیست که اوقاف مصر از هر پیشنهادی استقبال کند، تصریح کرد: با پیشنهاد ساخت چنین مسجدی نیز موافقت نخواهد کرد . چراکه این امکان در اسلام وجود دارد که مکانی ویژه زنان در یک مسجد اختصاص یابد .

مرکز آثار اسلامی در عربستان تأسیس شد

مرکز تمدنی و فرهنگی آثار اسلامی عربستان به منظور ارتباط و انسجام دستاوردهای گذشته تاریخ کشورهای اسلامی و تاریخ معاصر آنها افتتاح شد تا زمینه ای برای ارتباط و انسجام دستاوردهای گذشته تاریخ کشورهای اسلامی و تاریخ معاصر آنها باشد.

این مرکز به عنوان بزرگترین مرکز تمدنی و فرهنگی کشورهای اسلامی به ویژه عربستان فعالیت می کند که آثار برجسته تمدنی، باستانی و ابداعی مسلمانان را به معرض نمایش در می آورد تا به عنوان مکانی تاریخی برای نسلهای بعدی تبدیل شود.

این مرکز به نسلهای آینده کمک می کند تا از عصر طلایی تمدن اسلامی مسلمانان آگاهی و اطلاع یابند .

مرکز تاریخ مکه در عربستان تأسیس می‌شود

شورای اداری ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان موافقت کرد که مرکز تاریخ مکه مکرمه به منظور بررسی ابعاد تاریخی مکه مکرمه طی ادوار مختلف تأسیس شود. این مرکز علاوه بر برگزاری همایشهای علمی و تاریخی درباره مکه، انتشار و چاپ کتابهای علمی و نشریات مختلف را در دستور کار خود دارد.

سرمایه‌گذاری اسلامی در عربستان آموزش داده شد

دوره آموزشی تخصصی "شیوه‌های سرمایه‌گذاری اسلامی؛ اصول و دستاوردها" با هدف توسعه مهارت کارمندان مالی در سرمایه‌گذاری اسلامی از 24 تا 26 می ( 4 تا 6 خردادماه) در عربستان برگزار ‌شد.

در این دوره سه روزه اساس شرعی معاملات بانکی، تشریح پروژه های شرعی در فعالیتهای بانکی، سرمایه گذاری اسلامی، بررسی راههای سرمایه گذاری برای اساس شیوه سرمایه گذاری اسلامی، تحلیل فعالیتهای مختلف اقتصادی، تطبیق سرمایه گذاری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

اختلاف دیدگاههای اسلامی در عربستان بررسی می‌شود

نشست "اختلاف دیدگاههای اسلامی" با هدف ریشه‌یابی اختلافات مسلمانان و رفع آن از سوی علمای اسلام، پنجشنبه 9 خرداد در عربستان برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این نشست بررسی اختلافات از منظر شریعت، علل وقوع اختلاف میان علماء، تفکیک دو واژه خلاف و اختلاف و تفاوت آنها، قوانین شریعت در تعامل با مخالفان، چگونگی تعامل با اختلافات در مسائل قدیم، خطابه های دینی در تعامل با اختلافات امروزی عنوان شده است.

نخستین نشست "علمای اسلام" در عربستان برگزار شد

نشست دو روزه "علمای اسلام" با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و 8 فقیه مسلمان به منظور تحقق تفاهم میان مذاهب اسلامی، تعمیق گفتگو و بررسی طرحهای مشترک اسلامی طی دو روز چهارم و پنجم خرداد در جده عربستان برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست مبارزه با تعصب و اندیشه‌های تکفیری اعلام شد و شرکت‌کنندگان مسائل و موضوعات مشترک میان مذاهب اسلامی را به منظور تحقق همزیستی مسالمت آمیز مورد توجه قرار دادند.

پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به اینکه این همایش در نوع خود اولین همایش به شمار می‌رود، از برگزاری دوره‌های آینده این همایش خبر داد و گفت: هیچ ارتباط میان جوهر دین و عقیده در مذاهب اسلامی وجود ندارد بلکه مسائل سیاسی، ملی و یا مسائل دیگر به این تفرقه‌ها دامن می‌زند. بنابراین در این شرایط مصالح مسلمانان اولین قربانیان این تعصبات می‌شوند.

علمای مسلمان روسیه ساماندهی می‌شوند

شورای مفتیان روسیه از برگزاری دوره‌های ویژه برای ارتقاء سطح علمای مسلمان روسیه جهت ساماندهی آنها خبر داد .این دوره با هدف ساماندهی علمای مسلمان روسیه از سوی شورای مفتیان روسیه با همکاری آکادمی خدمات دولتی برگزار می شود.

نمایندگان اداره های دینی مسلمان تاتارستان، مسکو و دیگر بخشهای روسیه طی این دوره از سخنرانیهایی که درباره روابط میان دستگاههای دولتی و گروههای دینی، همکاری میان گروههای مختلف دینی است، بهره مند می شوند.

توافقنامه همکاری بین دانشگاههای اسلامی و کتابخانه قاهره امضا شد

اتحادیه دانشگاههای اسلامی وابسته به سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با هدف تأکید بر ارزشهای مشترک گفتگو و فرهنگ صلح توافقنامه ای برای همکاری با کتابخانه مرکزی دانشگاه قاهره امضا کرد. در پی افتتاح کرسی گفتگو و صلح آیسیسکو در دانشگاه قاهره، توافقنامه همکاری با کتابخانه مرکزی دانشگاه قاهره منعقد شد.

بر اساس این توافقنامه کتابخانه مرکزی دانشگاه قاهره در زمینه فعالیتهای آموزشی، استفاده از مطبوعات اتحادیه جهانی دانشگاههای اسلامی، برگزاری همایش، نشست و سمینارهای علمی در راستای اشاعه ارزشهای مشترک با دانشگاههای اسلامی همکاری خواهد کرد.

اطلاعات نیروهای پلیس سوریه در مورد حقوق بشر افزایش می‌یابد

دوره آموزشی نیروهای پلیس سوریه در زمینه "حقوق بشر" با هدف تأکید بر آزادی بیان و حقوق فردی و اجتماعی، از 5 تا 9 خردادماه در سوریه برگزار می‌شود. اهتمام به موضوع حقوق بشر، حفظ حریم آن به منظور جلوگیری از هتک حرمت و اهانت به دیگری از قوانین سوریه به شمار می رود که در راستای اجرای آن این دوره آموزشی جهت تأکید بر آزادی بیان و حقوق بشر برگزار می شود.

اشاعه مفاهیم حقوق بشر و تدریس آن از مواد اصلی برای این دوره های آموزشی به شمار می رود که با انتشار منشورهایی این موضوع مورد تأکید قرار می گیرد. حمایت از حقوق بشر، آشنایی با این موضوع در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور بهره گیری از فرصتهای جدید از اهداف این دوره است.

همایش "اندیشه" در مصر برگزار می‌شود

مؤسسه فکر عربی مصر همایش "اندیشه" را با هدف تشریک مساعی در اشاعه اندیشه اسلامی و اهتمام به مسائل مسلمانان اواخر نوامبر (اواسط آذر) در مصر برگزار می‌کند .استفاده از فرصتها برای تبادل افکار و اطلاعات و افزایش نقش علما در جهان اسلام از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است.

این همایش که قرار است اواخر نوامبر ( اواسط آذر) برگزار شود، برای دومین بار است که برگزار و سعی در ارتباط میان اندیشمندان، علمان، سیاستمداران و افراد مختلف جهت اشاعه اندیشه اسلامی دارد.

"نقش زن در عصر نبوت" در مصر بررسی ‌شد

نشست "نقش زن در عصر نبوت" با هدف بررسی ابعاد مختلف نقش و فعالیت زنان در عصر حضرت محمد (ص) 25 می ( 5 خرداد) در مصر برگزار ‌شد.

این نشست از سوی دانشگاه الازهر مصر تنظیم شده است و شرکت کنندگان تاریخ زنان مسلمان، مشارکت آنها در غزوات، مداوای بیماران و مجروحان را بررسی کردند.

نشست "فلسفه و انقلاب اطلاعات" در مصر برگزار شد

نشست "فلسفه و انقلاب اطلاعات" با هدف بررسی انقلاب اطلاعات و ارتباط آن با فلسفه یکشنبه پنجم خردادماه در مصر برگزار شد .

در این نشست که ساعت 7 عصر برگزار ‌شد، دکتر حازم حسنی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد مصر و دکتر رمضان بسطاویسی استاد فلسفه دانشکده دختران دانشگاه عین شمس و رئیس سابق بخش فلسفه دانشگاه امارات سخنرانی کردند.

نقش دین و اقتصاد در کاهش فقر بررسی شد

همایش بین‌المللی "نقش دین و اقتصاد در کاهش فقر" 6 خرداد ماه در اردن برگزار ‌شد. شرکت کنندگان از کشورهای آسیا، اروپا و آمریکا خواهند بود و مسائل مهم و مرتبط با کاهش فقر را از منظر دین و اقتصاد مورد بررسی قرار دادند.

موضوعاتی چون اقتصاد جهانی، امکانات همکاریهای مشترک در فضای دینی و اقتصادی، راههای کاهش فقر، تثبیت ارزشهای کار به منظور مبارزه با فقر جهانی طی این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

دوره آموزشی "راههای تدریس تربیت اسلامی" برگزار می‌شود

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) دوره آموزشی "راههای تدریس تربیت اسلامی" را از 26 تا 29 می ( 6 تا 9 خرداد) در گامبیا برگزار می‌کند.

30 معلم مؤسسات آموزشی گامبیا در زمینه تربیت اسلامی در این دوره شرکت می‌کنند.هدف از برگزاری این دوره آموزشی ساماندهی معلمان در زمینه تربیت اسلامی، کسب مهارت، آگاهی و اطلاعات ضروری در زمینه توسعه تربیت اسلامی، بررسی راههای تدریس تربیت اسلامی عنوان شده است.