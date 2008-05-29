تشکیل حکومت اسلامی بر اساس نظام ولایت فقیه بارزترین دستاورد قیام امام (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرانزلی عصر چهارشنبه در نشست ستاد برگزاری سالگرد ارتحال امام راحل در بندر انزلی، اظهار داشت: ولایت فقیه ضامن تداوم و رمز پیروزی انقلاب و عامل نا امیدی استکبار جهانی است.

وی همچنین امام خمینی (ره) را هدیه الهی به ملت ایران معرفی کرد و گفت: امام خمینی (ره) با نهضت اسلامی خود راه را بر همه رهروان صراط الهی نشان داد و حجت را بر مسلمانان تمام کرد.

حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) حقیقت فراموش شده اسلام را که همان عدالت خواهی و ضدیت اسلام با تبعیض و اختلافات طبقاتی بود را احیاء کرد.

این مقام مسئول در تبلیغات اسلامی انزلی با اشاره به خدمات بی ‌بدیل امام راحل به جمهوری اسلامی و جهان اسلام اظهار داشت: یکی از یادگارهای بی ‌بدیل امام خمینی (ره) ارائه مکتب سیاسی به ملت ایران، جهان اسلام و بشریت است.

حجت الاسلام موسوی در ادامه سیاست نه شرقی و نه غربی، عدالت طلبی و ظلم و استکبار ستیزی را از شاخصه‌های این مکتب اسلام ناب محمدی عنوان کرد.