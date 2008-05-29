به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین جشنواره فیلم راهبران ویژه فیلمهای جادهای با حضور محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی، محمد بخارایی معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و تعدادی از هنرمندان و مسئولان، عصر روز چهارشنبه در مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، پس از صحبتهای عبدالرشیدی مجری برنامه، مهندس علیرضا سلیمانی دبیر جشنواره فیلم راهبران گفت: فرهنگ هر جامعه هویت آن جامعه را از دیگر جوامع متمایز میسازد. سازمان راهداری نیز با توجه به این مقوله آموزش و فرهنگسازی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
وی افزود: فرهنگسازی بر باورها کاری هنرمندانه است. در این زمینه ما رسانههای تصویری را موثرترین ابزار میدانیم. با توجه به تحقیقات انجام شده در این حوزه در امر حمل و نقل جادهای خلاء بزرگ وجود دارد. سینمای ایران نیز متعهدترین سینما در دنیا محسوب میشود. تاکنون نیز این سینما توانسته معضلاتی همچون فقر، اعتیاد، گسست نسلها و ... را به خوبی به تصویر بکشد، اما متاسفانه این سینما به فرهنگ جادهای و ترافیک کمتر پرداخته است.
دبیر جشنواره فیلم راهبران خاطر نشان کرد: از این رو با برگزاری این جشنواره قصد داریم در این زمینه فعالیتهای گسترده انجام دهیم. خوشبختانه در اولین دوره نیز با آثار خوب در بخشهای داستانی، مستند، تیزر، انیمیشن و نماهنگ مواجه شدیم. امیدواریم بتوانیم جشنواره فیلم راهبران را در آینده نزدیک، به طور ملی و بینالمللی برگزار کنیم.
در ادامه مراسم مهندس جعفری جلوه گفت: برگزاری این جشنواره نشان از این مفهوم است که سینما کلید توسعه همهجانبه کشور است و با توجه به برپایی این مراسم، تعامل میان عرصههای توسعه با سینما مفهوم پیدا میکند.
معاون سینمایی وزیر ارشاد در ادامه گفت: با توجه به اهمیت راه، جاده و حمل و نقل باید بکوشیم با روایت درست قصههای راه در سینما و فعالیتهای رسانهای این اهمیت را بیشتر کنیم و در این راه هم به کیفیت بپردازیم و هم از سینما به عنوان ابزار فرهنگسازی استفاده کنیم.
جعفری جلوه با اشاره به روابط سینما با عرصههای مختلف گفت: ما روابط جدی سینما با عرصههای مختلف را در نظر گرفته و در این مسیر برنامهریزی کردهایم. برای تولید مشترک نیز در زمینههای مختلف برنامههایی داریم که از جمله آن برگزاری چنین آیینهایی است. از این طریق است که قدر فرهنگسازی از راه سینما و هنر دیده میشود و همه میفهمند باید برای بهرهبرداری از سینما روی آن سرمایهگذاری کنند.
وی ادامه داد: باید در این زمینهها به تولید محصولات پرداخت تا از طریق این محصولات فرهنگسازی نیز صورت گیرد. این امر باعث رونق میشود. امید است آثاری از این دست به اکران و یا نمایش در آیند. البته این فیلمها می توانند در شبکه نمایش خانگی نیز مورد توجه قرار گیرند. یکی از خدمات راهبران پخش آثار در خطوط حمل و نقل جادهای است که البته ثمرات زیاد دارد.
در ادامه مراسم، پس از نمایش فیلم کوتاه "خط ممتد" ساخته بهرنگ توفیقی، مهندس بخارایی رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به فعالیتهای این سازمان در بخش آموزش و فرهنگسازی گفت: از جمله کارهای این سازمان در این زمینه میتوان به آموزش کارشناسان راه و ترابری، برگزاری نمایشگاه عکس، فراخوان عمومی برای جمع آوری خاطرات سفر و چاپ آن، تولید و پخش برنامههای رادیویی، ساخت برنامه سیمای راهبران، حمایت از تاسیس پارک ترافیکی و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به صحبتهای جعفری جلوه گفت: معاون سینمایی در این مراسم سینما را کلید توسعه دانست وما نیز حمل و نقل را بستر و موتور توسعه میدانیم. امیدواریم از این ترکیب برای تولید آثار ماندگار استفاده کنیم.
در پایان مراسم اختتامیه جشنواره فیلم راهبران از آثار برگزیده در بخشهای مختلف تقدیر و قدردانی شد. در بخش نماهنگ جایزه بهترین اثر به نماهنگ "مسیر سپید" به کارگردانی مهدی گنجی تعلق گرفت. در بخش تیزر جایزه دوم به تیزر "سرعت" ساخته حسام فرهمندجو و جایزه اول به "سرعت مطمئنه" به کارگردانی سعید خطیبی اهدا شد.
هیات داوران در بخش انیمیشن ضمن قدردانی از انیمیشن "راست کلیک " سمانه ممتازوند و "تابلو" فرشاد محیطی، جایزه سوم خود را به انیمیشن "مورچهها" به کارگردانی احسان توکلی اهدا کرد. همچنین جایزه دوم به "بچههای مدرسه ایمن" کتایون بازیار و جایزه اول به "کمربند ایمنی" وحید شاکری رسید.
هیات داوران در بخش بازیگران از فهیمه حکمتی برای بازی در فیلم "چند خبر در راه" تقدیر کرد. جایزه بهترین بازیگر خردسال نیز به مریم کیانی برای بازی در فیلم "راه و ستاره" تعلق گرفت. در بخش بهترین بازیگر مرد عباس رحیمی برای فیلم "رهسپران" و در بخش بهترین بازیگر زن سیما خضرآبادی برای فیلم "ساعت پنج عصر" جوایز را از آن خود کردند.
جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره نیز به "حمل مواد خطرناک" ساخته مسعود ایمنی تعلق گرفت و ناصر ناصرپور برای "موتور یا پیک مرگ" جایزه بهترین کارگردانی مستند را دریافت کرد. همچنین جایزه بهترین فیلم مستند آموزشی به آرش رفیعی برای فیلم "چگونه برانیم" و جایزه بهترین فیلم مستند داستانی به "جاده و سه قصه" ساخته مهدی جعفری و "ره سپران" رهبر قنبری تعلق گرفت.
در بخش فیلمنامه داستانی جایزه بهترین فیلمنامه به "خط ممتد" نوشته نوید توحیدی و جایزه بهترین فیلم داستانی به فیلم "خط ممتد" ساخته بهرنگ توفیقی اهدا شد. جایزه ویژه هیات داوران نیز از آن فیلم "راه و ستاره" فریدون نجفی شد.
در بخش بهترین تهیهکننده، سازمان حمل و نقل خراسان شمالی مقام سوم، سازمان حمل و نقل چهار محال بختیاری مقام دوم و استان خراسان رضوی مقام اول را کسب کردند. در بخش آثار مکتوب نیز جایزه سوم به سازمان حمل و نقل استان اردبیل، جایزه دوم به استان آذربایجان غربی و جایزه اول به استان سمنان تعلق گرفت.
همچنین در پایان مراسم از کریمی صارمی مدیر امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مهندس بخارایی رئیس سازمان حمل و نقل جادهای تقدیر و قدردانی شد.
نظر شما