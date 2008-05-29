ایران پیروز جنگ عراق / تهران در موقعیت بسیار مستحکمی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه سوئدی"داگنزنیهتر"(Dagens Nyheter) معروفترین روزنامه صبح سوئد، در صفحه اول شماره روز گذشته خود (28مه) با چاپ تصویر بزرگی از وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در دو سوی نقشه عراق و تحت عنوان "آمریکا و ایران دارندگان نقش اصلی در کنفرانس عراق" نوشت : "این موضوع بر کسی پنهان نیست که ایران و آمریکا دو کشوری هستند که بیشترین نفوذ و تاثیر را بر رویدادهای عراق دارند. تاثیر اینکه،دو کشور با هم همکاری کنند و یا تنش داشته باشند، فارغ از هر اقدامی مهمترین عامل تاثیرگذار بر آینده عراق هستند".

این روزنامه افزود :"ایران پیروز جنگ درعراق است و ثمره رفتار آمریکا را می چیند؛ در حالی که آمریکا در پی محدود کردن روند رشد دامنه نفوذ ایران است. در حال حاضر شکاف میان دو کشور مانند گذشته است با این تفاوت که ایران و دوستانش نسبت به گذشته دارای موقعیت محکم تری هستند".

داگنزنیهتر به نقل از ناظران سیاسی نوشته است:"احتمال اینکه در کنفرانس دیداری بین منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در روز پنجشنبه در استکهلم،برگزار شود،وجود ندارد، اما در عین حال ممکن است بحث احتمال دیدار آنها داغ ترین و مهمترین مسئله در جریان کنفرانس باشد".

"جان آلترمن" (Jon Alterman) از نظریه پردازان و کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیکی در واشنگتن، که با

"مایکل وینیارسکی" تحلیلگر و خبرنگار ارشد امور خاورمیانه ای روزنامه مذکور در همین رابطه گفتگو نموده، معتقد است که "زمینه زیادی برای انجام چنین ملاقاتی وجود ندارد. هیچ کدام از طرفین در حال حاضر چنین تمایلی ندارند. ایران در واقع پیروز بزرگ جنگ (در عراق) است و به طورتدریجی میوه و ثمره های عملکرد و رفتار آمریکا را می چیند در حالی که آمریکا صرفاً تلاش می کند روند رشد دامنه نفوذ ایران در منطقه را محدود کند. من به راحتی نمی توانم نشانه ای از اینکه دولت بوش، در این شرایط، تمایلی برای برداشتن گامی به طرف ایران داشته باشد، ببینم".

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تماس غیررسمی در این کنفرانس وجود دارد یا خیر؟، گفت : "این امکان می تواند در هنگام صرف شام و یا غیره وجود داشته باشد. اما تصور نمی کنم که ایران و آمریکا در حال حاضر در پی چنین گامی باشند. شکاف میان دو کشور به همان اندازه سالهای گذشته عمیق است. تنها تفاوتی که اکنون با گذشته دارد این است که ایران و دوستانش موقعیت بسیار محکم و قوی تری نسبت به سالهای گذشته دارند".