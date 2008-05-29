نیاز کشور به 60 هزار میلیارد تومان برای حفظ تولید

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد جهرمی با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین الات و صنایع وابسته گفت: در سالهای بعد از انقلاب اسلامی کشاورزی در کشور رشد خوبی داشته به نحوی که هم اکنون حدود 100 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی با اظهار تاسف از هدر رفتن 30 درصد از تولیدات کشاورزی خواستار لزوم توجه به صنایع تبدیلی در جلوگیری از ضایعات کشاورزی و پایدار ماندن و سود آوری موثر شد.

جهرم تصریح کرد: خالی نشدن روستاها منوط به ایجاد درآمد است که می توان با افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده آن را محقق کرد.

وی افزایش قیمت محصولات کشاورزی را همگام با تورم نادرست خواند و افزود : در این رابطه باید به سمت افزایش تولید به صورت علمی ومدرنیزه پیش رفت و در آمد کشاورز را زیاد کرد.

وزیر کار وامور اجتماعی یکی از راهکارهای توسعه در بخش محصولات کشاورزی را علمی نمودن این بخش در کنار توسعه صنایع تبدیلی دانست و گفت : در شیر و صنایع لبنی ماشین آلات نصب شده ظرفیت تولید 7 میلیون تن را دارند و این در حالی است که حداکثر تولیدات در این بخش 4 میلیون و پانصد هزار تن است .

جهرمی تاکید کرد : باید کشاورزی با تولید بهتر، ارزانتر و صنایع تبدیلی مناسب توسعه یابد و همزمان از نیروی کار و انرژی ارزان کشور استفاده شود و کارگاههای کوچک اقتصادی را در کنار هم و در قالب خوشه های بهم پیوسته توسعه داد.

وی ادامه داد : من از وزارت صنایع و معادن درخواست کردم که چشم انداز هر بخش صنعت اعم از فولاد ، آلومیینوم ، کانی غیرفلزی ، تبدیلی ، لاتیک و ساختمان را مشخص و میزان نیاز خود به ارز و ریال را مشخص کنند.

وزیر کار وامور اجتماعی از دیکته کردن قیمت محصولات کشاورزی توسط برخی نظامهای توزیع انتقاد کرد و بیان داشت: مشکلات موجود در صنعت قند و شکر مربوط به واردات بی رویه و فرسودگی ماشین آلات و در نتیجه عدم توان رقابت تولید داخلی با محصول وارداتی است.

جهرمی صادرات صنایع غذایی را در توزیع ثروت و عدالت اجتماعی موثر دانست و گفت : هم اکنون از 4 هزار و 700 واحد متوسط و بزرگ صنایع تبدیلی در کشور 2 هزار و 300 واحد یا غیر فعال است و یا دارای فعالیت زیر 50 درصد می باشد.

وی همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز برای حفظ تولید موجود در صنایع و کشاورزی را رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.