مجمع مشترک بانکها به مصوبه خود پایبند است

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد جهرمی در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه کشور دچار مشکلات اقتصادی ساختاری است که از قبل انقلاب پدید آمده و بعد از پیروزی انقلاب نیز تحریمها، جنگ و جزیره ای عمل کردن باعث تشدید و ماندگاری مشکلات اقتصادی شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی به وجود مشکلات در سیستم بانکی ، گمرک، مالیات و بهره وری پایین اشاره و اظهار داشت: در خصوص تحولات اقتصادی در کشور سرمایه گذاریهای زیادی شده که یک نمونه آن قانون عملیات بانکی بدون ربا در اول انقلاب بوده و متاسفانه قانون آن کاملا به اجرا در نیامده است.

جهرمی از وجود تبعیضات در سیستم مالیاتی کشور خبر داد و افزود : در سیستم گمرک، نظام مالیاتی، واردات و صادرات باید نظام مندی و تسهیلات ویژه ای ایجاد شود به نحوی که تغییر سیستم بنادر و گمرکات کشور از واردات به سمت صادرات غیر نفتی نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد.

وی بیان داشت که باید تغییرات ارزش پول ملی نسبت به 30 سال گذشته مورد توجه قرار گیرد و توزیع صحیح یارانه ها و رعایت عدالت در آن نیز از مسائل دیگر است به نحوی که افراد نیازمندتر به یارانه ها معمولا بی نصیب می مانند.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت : سیاستهای پولی، ارزش پول کشور، سیاستهای اشتغالزا، مالیات، واردات و صادرات به هم مرتبط هستند و هر چقدر صادرات افزایش یابد اشتغال نیز بیشتر می شود و این مسائل را نمی توان به تنهایی و جزیره ای مورد حل و فصل قرار داد.

جهرمی پرداختن به مسائل را به صورت سیستمی مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: در سال جاری با بانکها تفاهم شده تا کل طرحهایی که به تایید بانکها رسیده و یا آنهایی که به انعقاد قرارداد منجر شده در اولویت قرار گیرند و این تفاهمی است که بر اساس واقعیت های موجود بانکها و بسته سیاستی بانک مرکزی صورت گرفته است.

وی ادامه داد : با تزریق پول به سمت تولید و اجرایی شدن تفاهمات با بانکها می توان ایجاد یک میلیون اشتغال را در واحدهای تولیدی انتظار داشت و کسانی که معتقد هستند تسهیلات پرداخت شده به بنگاه های زود بازده به سمت تولید نرفته من محترمانه می گویم که آنها اطلاعات درست و تکمیلی ندارند.

وزیر کار و امور اجتماعی سپس به انتخاب تصادفی 9 هزار طرح بنگاههای زود بازده توسط کارشناسان بانک مرکزی اشاره و افزود : اطلاعات ما نشان می دهد کارشناسان یاد شده به نتایج مثبتی در بررسیها دست یافته اند.

جهرمی در ارتباط با تصمیم اخیر مجمع مشترک بانکها مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده خارج از تصویب و چارچوب باکی و از طریق کارگروههای اشتغال اظهار داشت : مجمع بانکها خودشان صحبت و صورتجلسه کردند و سپس آن را به بانکها اعلام نمودند.

وی افزود: آنها اعلام کردند که از اول خرداد ماه سال جاری کل منابع در بخش صنایع و کشاورزی و مسکن باید در کارگروههای خود مطرح شوند و در صورت تایید تسهیلات پرداخت شود و این مطلب مورد تصویب مجمع بانکها است و آنها مغایر با مصوبه خود عمل نمی کنند.