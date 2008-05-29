150 چهره و استعداد در اولین دوره المپیاد ایرانیان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیومرث هاشمی شامگاه یکشنبه در آیین تجیل از ورزشکاران استان زنجان اظهار داشت: المپیاد ایرانیان گامی مهم در راستای کشف و شناسایی چهره های جدید و مستعدد ورزشی است.

وی ادامه داد: المپیاد ایرانیان عرصه بزرگی برای کشف و شناسایی استعدادهای ورزشی است و در آینده روند برگزاری و تعداد رشته های ورزشی المپیاد ورزشی ایرانیان شکل کاملی به خود خواهد گرفت.

هاشمی افزود: طی دو ماه آینده المپیاد ورزشی ایرانیان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بالای 23 سال در کشور برگزار خواهد شد.

معاون سازمان تربیت بدنی در ادامه افزایش قهرمانان ورزشی را در تعامل مستقیم با توسعه فضاهای ورزشی دانست و گفت: دولت نهم در راستای سیاستهای خود در عرصه ورزشی، ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی را در دستو کار خود قرار داده است.

هاشمی ادامه داد: خوشبختانه دولت نهم در عرصه ورزشی دستاوردهای مهمی داشته که ارتقا و توسعه فضاهای ورزشی در این راستا است.

وی در ادامه قابلیتهای ورزشی در استان زنجان را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: استان زنجان توانسته در رشته های مختلف ورزشی دستاوردهای خوبی را کسب کند که حضور در المپیاد ایرانیان با 43 رشته ورزشی در این راستا است.

هاشمی فعالیت 48 هیئت ورزشی در استان زنجان را یک پتانسیل مطلوب دانست و گفت: استان زنجان طی سالهای گذشته در رشته های مختلف ورزشی بیش از 570 مدال مختلف کسب کرده است.

معاون سازمان تربیت بدنی استان زنجان با بیان اینکه در عرصه های مختلف ورزشی خوب عمل کرده است افزود: هفت نفر از ورزشکاران زنجانی نیز به پارا المپیک 2008 پکن اعزام خواهند شد.