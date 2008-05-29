تاکید رایس بر ادامه سیاست خصمانه آمریکا در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاندولیزا رایس" با بیان این مطلب بار دیگر به جوسازی علیه ایران پرداخت و با نادیده گرفتن گزارش البرادعی که طی آن به بی اساس بودن اتهامات آمریکا علیه ایران تاکید شده،مدعی شد : ایرانیها باید اقدامات زیادی را درباره این گزارش انجام دهند. زیرا این گزارش حاوی نکاتی است که نشان می دهد ایران در برخی زمینه ها از جمله پرسشهای مهمی که جامعه بین المللی! درباره برنامه هسته ای ایران دارد؛همکاریهای لازم را با آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام نداده اند.

رایس که در هنگام سفر به استکهلم برای شرکت در کنفرانس آشتی ملی عراق سخن می گفت؛ در ادامه اظهارات بی اساس خود از آنچه به زعم خود پنهان کاری ایران در پاسخ دادن به پرسشهایی درباره مطالعات ادعایی خواند، ابراز نگرانی کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود بر ادامه سیاستهای اشتباه و خصمانه کشورش در برابر جمهوری اسلامی ایران تاکید و اعلام کرد که موضع کشورش در قبال ایران همان سیاست گذشته بوده و اگر تهران غنی سازی اورانیوم را متوقف کند با مشوقهای واشنگتن روبرو شده و در غیر صورت آمریکا فشارهای خود بر ایران را افزایش می دهد.

رایس در ادامه به بسته پیشنهادی کشورهای 1+5 به ایران اشاره کرد و با بیان اینکه گزارش جدید البرادعی تاثیری در محتویات این بسته نداشته، گفت : ما شش کشور ( آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه به اضافه آلمان) به این توافق رسیده ایم که با ایران مذاکره کنیم. این مذاکرات در مرحله اول از طریق "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می شود، ما منتظر نتایج این مذاکرات هستیم تا اقدامات بعدی خود را بر اساس آن تنظیم کنیم.

وزیر امور خارجه آمریکا در پایان سخنان خود برای منحرف کردن افکارعمومی جهان از گزارش مثبت البرادعی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مدعی شد : با این وجود، یک پرسش اساسی در ذهن من وجود دارد و آن اینکه ایران چگونه می خواهد به اقدام خود در همکاری نکردن با آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ بگوید.

در همین رابطه روز گذشته نیز، وزیر امورخارجه انگلیس بدون توجه به همکاری های سازنده و اصولی تهران با آژانس و در جهت بهره برداری غیر منطقی از گزارش اخیر البرادعی گفت که تهران باید درباره برنامه هسته ای خود شفاف سازی کند.

لازم به ذکر است که گزارش مدیرکل آژانس در کل برای دوازدهمین بار عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران را اثبات می کند و همکاری ایران را در چارچوب قانون مناسب می داند.