تشکیل دولت جدید کویت متشکل از دو زن و دو وزیر شیعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت جدید شامل هفت چهره جدید و دو زن است. دولت گذشته تنها یک وزیر زن داشت.

"نوریه الصبیح" که در دولت گذشته نیز وجود داشت؛بار دیگر وارد دولت شد، اما "موضی الحمود" برای نخستین بار است که در دولت فعلی حضور پیدا می کند و سمت وزیر امور مسکن و توسعه را بر عهده می گیرد.

نخست وزیر و چهار نفر دیگر از وزیران دولت متعلق به خاندان صباح هستند که وزارتخانه های کشور، دفاع، امور خارجه و اطلاع رسانی را بر عهده دارند.

پارلمان کویت دور جدید فعالیت خود را روز یکشنبه آغاز می کند.

"جاسم الشمالی" و "فاضل صفر علی صفر" دو وزیر شیعه در دولت جدید کویت هستند.

لازم به ذکر است صفر یکی از دو فعال شیعه است که به دلیل مشارکت در مراسم ترحیم "عماد مغنیه" یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله لبنان شرکت داشت و به این خاطر مدتی بازداشت شد.