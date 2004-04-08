بورس تهران كاهش 96/46واحدي قيمت و بازده نقدي را تجربه كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم بورس تهران در هفته جاري با 29/ 146 درصد افزايش به 878 ميليارد و 821 ميليون و 409 هزار و 536 ريال رسيد.

در اين هفته حدود 120 ميليون و 456 هزار و 162 سهم و حق تقدم در 31 هزار و 121 نوبت براي 20 هزار و 449 نفر خريداري شد.

شاخص قيمت كل در اين هفته حدود 11 هزار و 44/ 721 واحد بود كه 63/23 واحد كاهش داشت. شاخص قيمت در بازار اصلي با كاهش 63/76واحدي به 11 هزار و 28/746 واحد و در بازار فرعي با افزايش 51/293واحدي به 10 هزار و 88/753واحد رسيد.

شاخص قيمت مالي با 57/92واحد افزايش حدود 23هزار و 42/844 واحد و شاخص قيمت صنعت با 03/38واحد كاهش حدود 10 هزار و 25/369 واحد بود.

ميانگين موزون در 50 شركت فعالتر در بورس تهران با 55/8 واحد كاهش به 97/869 واحد و ميانگين ساده با 42/108واحد كاهش به 19 هزار و 17/256ريال رسيد.

