بولتون به سبب اظهارنظر بر ضد ایران مورد تمسخر حاضران قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان بولتون" ضمن تاکید بر ادامه سیاستهای خصمانه آمریکا در برابرجمهوری اسلامی ایران و ادامه مانع تراشی در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز و قانونی کشورمان گفت : آمریکا و متحدانش اقدامات کافی برای توسعه و ترویج جایگزینهای گفتگو با ایران انجام نداده اند.

وی که در جمع حاضران در فستیوال ادبی "HAY" در ولز سخن می گفت، برای بدبین کردن افکارعمومی به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران که در گزارش اخیر بر این مسئله تاکید شد، ادعا کرد: پنج سال گفتگو با ایران درباره برنامه هسته ای تهران با شکست روبرو شده و جمهوری اسلامی امروز 5 سال به توانایی هسته ای نظامی نزدیک تر شده است.

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و از اعضای ارشد مؤسسه "امریکن اینترپرایز" که اظهاراتش با اعتراض و تمسخر حاضران قرار گرفت، مدعی شد که ترجیح می دهد نظام سیاسی ایران تغییر کند.

همچنین معترضان به سخنان ضد ایرانی بولتون، در حالی که این صهیونیست و از طراحان اصلی تهاجم آمریکا به عراق، تریبون را ترک می کرد؛ وی را یک جنایتکار جنگی توصیف کردند.

گفتنی است که بولتون برای تبلیغ کتاب خود تحت عنوان "تسلیم گزینه نیست" در این فستیوال به شرکت کرده بود.