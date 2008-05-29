قطعی مکرر برق در تعدادی از شهرهای آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بروز این مشکل در جریان برق شهری استان از اول هفته جاری شروع شده و هچنان ادامه داد ولی عدم اطلاع رسانی قبلی از آن به وسیله رسانه ها در چند روز اخیر، موجبات نارضایتی شدید مردم این شهرها را فراهم کرده است.

در چند روز اخیر برق منازل، واحدهای تجاری و اداری به طور مکرر قطع و وصل می‌شود و همین امر علاوه بر بروز اشکالاتی در وسایل و دستگاه های برقی، موجب وقفه در امورات روزمره نیز شده است.

شماری از شهروندان ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با ابراز نارضایتی از بی توجهی مسئولان و عدم اطلاع به مردم از طریق رسانه های جمعی از جمله رادیو و تلویزیون اظهار داشتند: در گذشته قطعی‌های جریان برق از طریق صدا و سیما به اطلاع مردم رسانده می‌شد.

آنان معتقدند مشکلات قطعی مکرر را می توان قبول کرد ولی نمی توان در قبال عدم اطلاع رسانی این مشکل از سوی مسئولان ذیربط استانی بی تفاوت بود.

علیرضا سجادی مسئول یکی از شرکتهای کامپیوتری ارومیه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این مشکل علاوه بر مختل کردن کارهای روزمره، موجبات نگرانی از بابت متحمل شدن ضرر و زیان چنین شرکت هایی در ارومیه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه وقوع چنین مشکلاتی طبیعی است، ادامه داد: با توجه به پیشرفت و تکنولو‍ژی روز قطعی برق مشکلی نیست که پیش بینی آن از عهده مسئولان شرکت برق استان خارج باشد و بهترین حالت این بود که از طریق رسانه های این موضوع اطلاع رسانی می شد تا مردم از قبل آمادگی لازم را پیدا می کردند.

در همین حال قطع مکرر برق در روزهای اخیر همچنین موجب از کار افتادن شماری از عابر بانکهای سطح شهر و اختلال در فعالیت رایانه‌ای تعدادی از ادارات و شرکت‌های خصوصی این شهرستانها نیز شده است.

کارمند یکی از ادارات استان آذربایجان غربی در این خصوص با ابراز گلایه شدید از مسئولان برق استان اظهار داشت: چند روز اخیر بدون اطلاع قبلی شاهد قطعی مکرر برق در ساعات اداری هستیم که این موضوع تمامی کارهای اداری را تحت شعاع قرار داده است.

افشار ادامه داد: مسئولان شرکت برق باید تدابیری را اتخاذ کنند تا پیش از قطعی برای آمادگی مردم به اطلاع آنها رسانده شود تا در این مواقع اقدامات برای انجام کارها از سوی مردم پیش بینی شود.

خبرنگار مهر علت این مشکل را به صورت تلفنی از مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی جویا شد که وی در پاسخ بیان داشت: به دلیل پاره ای اشکالات فنی در نیروگاه خوی چند روز اخیر در تعدادی از شهرهای استان از جمله ارومیه و مهاباد شاهد قطعی برق هستیم.

احد عظیم خانی ادامه داد: هم اکنون یکی از واحدهای این نیروگاه به دلیل مشکلات فنی از مدار خارج شده و تا زمانی که وارد مدار شود قطعی جریان برق به صورت دوره‌ای در مناطق و شهرهای مختلف استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارشناسان شرکت برق در حال برطرف ساختن مشکل فعلی هستند، افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان امروز این نقص فنی مرتفع شده و نیروگاه خوی مجددا وارد مدار شود.

وی گفت: با حل این مشکل پیش بینی می شود دیگر شاهد قطعی برق در استان نباشیم ولی برای پیگیری دقیق علت قطعی می توانید از مسئولان شرکت تولید برق موضوع را جویا شوید.

برای اطمینان از دلیل اصلی قطعی های برق خبرنگار مهر موضوع را از مسئول روابط عمومی و مدیرعامل شرکت تولید برق استان نیز جویا شد که هر دو این مسئولان خارج شدن یکی از واحدهای نیروگاه خوی را تکذیب کرده و علت این مشکل را مربوط به شرکت توزیع برق دانستند.

مدیرعامل شرکت تولید برقی آذربایجان غربی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون سه نیروگاه استان شامل نیروگاه ترکیبی خوی با 350 مگاوات ظرفیت اسمی، نیروگاه گازی ارومیه با 60 مگاوات ظرفیت اسمی و نیروگاه ترکیبی ارومیه به همراه چهار واحد گازی آن با 630 مگاوات ظرفیت اسمی فعال بوده و مشکلی از نظر تولید برق در استان وجود ندارد.

ابراهیم یکانی مطلق با بیان اینکه نیروگاه ترکیب خوی از مدار خارج نشده است، افزود: مشکل قطعی مکرر برق در شهرهای استان را می توانید از طریق شرکت توزیع برق استان پیگیری کنید.

به هرحال مشکل قطعی مکرر برق از چند روز اخیر در شهرهای ارومیه و مهاباد به وجود آمده و همچنان ادامه دارد و بهتر است مسئولان شرکت برق نیز باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.