آيت الله سيستاني ايجاد آشوب و حمله به اموال عمومي مردم را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل از خبرگزاريها، آيت الله سيستاني از مرجع بزرگ شيعيان عراق درواكنش به حوادث اخير اين كشوربا انتشار بيانيه اي ضمن محكوم نمودن اقدامات ددمنشانه نيروهاي اشغالگرآمريكايي دربرخورد با مردم عراق و شيعيان اين كشور، حمله طرفداران صدربه اموال عمومي را رد كرد.

دربيانيه آيت الله سيستاني ازتمامي گروههاي سياسي و اجتماعي عراق خواسته شده تا با شيوه اي مدبرانه همكاري بيشتري راجهت جلوگيري از بروزحوادث تاسفبار كه اين روزها شهرهاي عراق شاهد آن است، ازخود نشان دهند.

وي هرگونه اقدامي را كه موجب جلوگيري از انجام وظايف مسئولان عراقي براي خدمت رساني به مردم اين كشورشود را رد كرد.

آيت الله سيستاني همچنين به طورغير مستقيم اقدامات طرفداران مقتدي صدر درتصرف موسسات دولتي وغارت اموال عمومي و از بين بردن اسناد رسمي كه با منافع شهروندان و حقوق آنها در ارتباط است را رد كرده است.