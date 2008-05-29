محققان دوره های بعد از اسلام را مورد پژوهش قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کنگره زندیه در شیراز اظهار داشت: بعد از اسلام در استان فارس و در سطح کشور آثار ارزشمند فراوانی وجود دارد که باید در مورد آنها به طور دقیق و گسترده مطالعه و تحقیق صورت گیرد.

وی متذکر شد: البته باید به خاطر داشت که قبل از اسلام نیز سرزمین ما آثار ارزشمندی داشته که موجب افتخار ما در عرصه بین الملل است.

استاندار فارس بیان داشت: یکی از دوره های بعد از اسلام سلسله زندیه است که باید محققان ما در خصوص این دوره و شیوه حکومت داری کریمخان زند مطالعات زیادی داشته باشند.

رضازاده بیان داشت: در 15سال حکومت توام با آرامش کریمخان آثار ارزشمند زیادی در فارس، اصفهان و تهران ایجاد شده که همگی آنها نشانگر معماری و هنر ایرانی اسلامی دوره زندیه است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تحقیق و تفحص در بخشهای مختلف حکومت زندیه و خود کریمخان اظهار داشت: شیوه حکومت داری و روش و منش کریمخان دارای اهمیت فراوانی بوده که در این خصوص باید مطالعات دقیقی انجام شود.

استاندار فارس تصریح کرد: اینکه کریمخان خود را وکیل الرعایا می نامید خود نشانگر خدمتگزاری او به مردم و قائل بودن به جمهوریت است.

رضا زاده گفت: مشابه این مسئله را نیز در سخنان ریاست جمهوری ایران در جمع نماینگان مردم در مجلس هشتم نیز می توان دید که در آن جلسه رئیس جمهوری نمایندگان مردم و همه مسئولان را خدمتگذاران و وکیل الرعایا دانست.

وی یادآور شد: غیر از شخصیت خود کریمخان، حکومت متاثر از آموزه های دینی زندیه نیز در دوران او قابل توجه است البته نه تنها این نوع حکومت متاثر از آموزه های دینی را در دوره کریمخان بلکه قبل از زندیه نیز می توان بررسی کرد.