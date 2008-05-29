حل مسائل اقتصادی از اولویتهای مجلس هشتم است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد دهقان پیش از ظهر امروز در جمع مردم چناران اظهار داشت: مهمترین مشکل مردم مسائل اقتصادی و به ویژه تورم است و چون نمایندگان با رای مردم انتخاب شده ‌اند باید به این مهم بپردازند و به آن توجه کنند و گامی‌هایی در جهت حل مشکلات مردم به خصوص تورم بردارند.

وی تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی در حد شعار باقی مانده و مبارزه با این امر باید در راس اولویتهای مجلس قرار گیرد.

دهقان افزود: تصویب طرح سلامت اداری، طرح اعلام مفسدان اقتصادی و پرداختن به مبحث اموال مسئولان در لایحه سلامت اداری از مصوباتی بود که توسط مجلس هفتم انجام شد که باید این روند در مجلس هشتم نیز ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت بعد نظارت به عنوان دیگر اولویت مجلس هشتم باید تقویت شود و مجلس باید از این ابزار به درستی استفاده کند.

عضو جبهه متحد اصولگرایان یادآور شد: در مجلس هفتم اقداماتی در زمینه اصلاح آیین نامه ها و ... انجام شد که بدون نتیجه ماند که ادامه این روند باید در مجلس هشتم پیگیری شود.