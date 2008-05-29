یورش اشغالگران قدس به بیت حانون/ ورود 625 نیروی وابسته به ابومازن به اریحا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رامتان، نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک بیت حانون، 70 نفر از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

خبر دیگر اینکه یک گردان امنیتی فلسطین روز گذشته پس از پایان آموزشهای خود در اردن، وارد اریحا واقع در کرانه باختری شد.

این گردان که شامل 625 نفر است و همگی وابسته به سرویسهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین هستند؛ با حمایت مالی آمریکا به مدت سه ماه تحت آموزش بودند.

هدف از این آموزش، تقویت سرویسهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین است.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی فلسطین امروز از شهادت یک جوان فلسطینی خبر دادند.این فلسطینی روز چهارشنبه به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در رفح زخمی شده بود که به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسید.