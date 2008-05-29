  1. بین الملل
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

تحولات فلسطین/

یورش اشغالگران قدس به بیت حانون/ ورود 625 نیروی وابسته به ابومازن به اریحا

یورش اشغالگران قدس به بیت حانون/ ورود 625 نیروی وابسته به ابومازن به اریحا

بازداشت 70 فلسطینی توسط صهیونیستها و ورود گردان 625 نفری وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین به اریحا از جمله تحولات امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رامتان، نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک بیت حانون، 70 نفر از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

خبر دیگر اینکه یک گردان امنیتی فلسطین روز گذشته پس از پایان آموزشهای خود در اردن، وارد اریحا واقع در کرانه باختری شد.

این گردان که شامل 625 نفر است و همگی وابسته به سرویسهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین هستند؛ با حمایت مالی آمریکا به مدت سه ماه تحت آموزش بودند.

هدف از این آموزش، تقویت سرویسهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین است.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی فلسطین امروز از شهادت یک جوان فلسطینی خبر دادند.این فلسطینی روز چهارشنبه به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در رفح زخمی شده بود که به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

 

کد مطلب 691885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها