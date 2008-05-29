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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

زرگر:

جیره بندی آب در هیچ شهری در دستور کار وزارت نیرو نیست

جیره بندی آب در هیچ شهری در دستور کار وزارت نیرو نیست

مشهد - خبرگزاری مهر :‌ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: امسال بحث جیره بندی آب هیچیک از شهرها در دستور کار وزارت نیرو قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رسول زرگر، پیش از ظهر امروز در حاشیه اولین سمینار ملی "جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب، چالش ها و راهکارها" در جمع خبرنگاران افزود: 120 شهر کشور و به طور عمده شهرهای کوچک بیشتر تحت تاثیر خشکسالی و کم آبی قرار دارند و امسال بحث جیره بندی آب هیچ یک از شهرها در دستور کار وزارت نیرو نیست.

وی خاطرنشان کرد: 98 درصد جمعیت شهری و 70 درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار دارند که تا سال آینده 10 درصد جمعیت شهری و 76 درصد جمعیت روستایی از آب شرب بهداشتی برخوردار خواهند شد.

زرگر ادامه داد: عمر متوسط شبکه های آب رسانی شهرهای کشور 20 تا 30 سال و میزان هدر روی آب در این شبکه ها 27 تا 30 درصد است.

وی ادامه داد: سالانه 28 میلیارد متر مکعب پساب در بخش کشاورزی تولید می شود که با برنامه ریزی و کنترل مواد شیمیایی مصرفی در بخش کشاورزی، می توان پساب حاصل از این بخش را به آب مناسب قابل استفاده تبدیل کرد.

زرگر تصریح کرد: درصد زیادی از پساب تولیدی در تصفیه خانه های کشور منطبق با استانداردها نیست و به رغم وجود مهندسان مشاور خبره در کشور، وضعیت طراحی تصفیه خانه های فاضلاب استاندارد نیست.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه کمتر از 30 درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب قرار دارند، افزود: تنها در 101 شهر از هزار شهر کشور سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب اجرا شده است.

کد مطلب 691888

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