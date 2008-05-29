به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد در حالی خبر از پیگیری مذاکرات صلح سومالی در روزهای آینده می دهد که درگیری میان دولت این کشور و مهمترین گروه مخالف دولت سومالی ادامه دارد.

بر همین اساس، مذاکرات صلح در جیبوتی، از روز یکشنبه 12 خرداد آغاز می شود و سپس در روزهای 13 و 14 خرداد نمایندگانی از سازمان ملل متحد از جمله "احمد عبدالله" نماینده ویژه این سازمان در امور سومالی به منطقه می روند تا از نزدیک در جریان این مذاکرات قرار بگیرند.

بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، نمایندگان اعزامی از این سازمان پس از پایان مذاکرات در جیبوتی به سایر مناطق بحران زده آفریقا از جمله، سودان، چاد و کنگو سفر می کنند.

سومالی از سال 1991 درگیر جنگ داخلی است و تا کنون دست کم 12 طرح صلح در این کشور با شکست روبرو شده است.

در حال حاضر، شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریمهایی درباره فروش سلاح به سومالی مقرر کرده و در همین ارتباط با درخواست مقامهای سومالی برای رفع این تحریمها نیز مخالف است.

به گزارش مهر، علاوه بر فعالیت گروه های شبه نظامی در سومالی، آمریکا نیز به بهانه حضور القاعده در این کشور آفریقایی جنگ زده، حملات موشکی متعددی را به آن انجام می دهد.

آمریکا مدعی است شبکه القاعده، سومالی را تبدیل به مکان جدید پایگاه های خود در آفریقا کرده و از همین رو تا کنون چندین بار مناطق مختلف در این کشور را به وسیله موشک مورد هدف قرار داده است که با مخالفت مردم و گروههای مختلف روبروشده است.