تکرگ بیش از 11 میلیارد به کشاورزان ماهنشان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی قهرمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 9 میلیارد و 230 میلیون ریال این میزان خسارت به باغات منطقه وارد شده و بقیه نیز در بخش زراعی بوده است.
وی ادامه داد: میزان خسارات وارد شده در بخش باغبانی به ویژه باغات زردآلو 75 تا 100درصد، باغات گرد و 45 درصد و مزارع یونجه و گندم در سطوح بازدید شده، 100 درصد است.
قهرمانی افزود: خسارات در شهر ماهنشان و روستاهای تابعه از جمله سریک، میرآخور، آلمالو، آقکند، پشتوک، قره ناس، قره زکی و خورجهان به فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان وارد شده است.
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