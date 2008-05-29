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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

تکرگ بیش از 11 میلیارد به کشاورزان ماهنشان خسارت وارد کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی ماهنشان گفت: میزان خسارات مالی ناشی از بارش تگرگ اواخر اردیبهشت‌ماه امسال به باغات گردو و زردآلو همچنین اراضی زراعی این شهرستان 11میلیارد و 330 میلیون ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی قهرمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 9 میلیارد و 230 میلیون ریال این میزان خسارت به باغات منطقه وارد شده و بقیه نیز در بخش زراعی بوده است.

وی ادامه داد: میزان خسارات وارد شده در بخش باغبانی به‌ ویژه باغات زردآلو 75 تا 100درصد، باغات گردو 45 درصد و مزارع یونجه و گندم در سطوح بازدید شده، 100 درصد است.

قهرمانی افزود: خسارات در شهر ماهنشان و روستاهای تابعه از جمله سریک، میرآخور، آلمالو، آقکند، پشتوک، قره ‌ناس، قره ‌زکی و خورجهان به‌ فعالان و بهره‌ برداران بخش کشاورزی این شهرستان وارد شده است.

کد مطلب 691898

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