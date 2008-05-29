تکرگ بیش از 11 میلیارد به کشاورزان ماهنشان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی قهرمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : 9 ‬ میلیارد و 230 میلیون ریال این میزان خسارت به باغات منطقه وارد شده و بقیه نیز در بخش زراعی بوده است .

وی ادامه داد: میزان خسارات وارد شده در بخش باغبانی به‌ ویژه باغات زردآلو 75 تا 100 ‪ ‬ درصد، باغات گرد ‪ و 45 درصد و مزارع یونجه و گندم در سطوح بازدید شده، 100 ‬ درصد است .