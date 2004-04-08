الزرقاوي از اهداف القاعده در كشتار شيعيان عراق پرده برداشت

به گزارش خبرگزاري مهر، الوطن عربستان ، پيام جديد ابومصعب الزرقاوي كه در آن شيعيان عراق را تهديد به قتل كرده است سوال برانگيز خوانده است.



الوطن تاكيد كرده است اين پيام در حقيقت عليه امت اسلام صادر شده زيرا در شرايطي كه امت اسلامي بيش از هر زمان ديگري به وحدت و يكپارچگي براي مقابله با چالش هاي پيش رو نيازدارد، افرادي همچون الزرقاوي دم از شيعه كشي و دستيازي به انتقام هاي كور مي زنند.



نامه سابق الزرقاوي در مورخه 11/2/2004 (بهمن 82) صادر شد كه نظاميان اشغالگر ادعا كردند كه اين نامه را در دست يكي از طرفدارانش كه قصد تسليم آن را به سران القاعده در كوه هاي افغانستان را داشت، پيدا كرده اند.



ابومصعب الزرقاوي در نامه طولاني خود شيعيان را هدف عملياتي كه در عراق انجام مي دهد، قرار داده و مدعي شد تاكنون بيش از 200 نظامي نيروهاي ائتلاف را به هلاكت رسانده است.



.وي همچنين به طور صريح، مسووليت برخي از انفجارهاي صورت گرفته در شهرهاي مذهبي نجف، كربلا و كاظمين را نيز برعهده گرفته است.



الزرقاوي در نامه خود به انفجار بزرگ خودروي بمب گذاري شده در 17مارس (27 اسفند 82) در هتل جبل لبنان در بغداد كه 7 تن كشته و 12 تن زخمي شدند.



الزرقاوي در اين نامه تهديد آميز خود همچنين شيعيان را هدف حملات كينه توزانه خود قرار داده و به صراحت تهديد مي كند: همچنان به قتل شيعيان عراق ادامه مي دهيم.



وي از اسامه بن لادن به عنوان شيخ مجاهد نام مي برد و با توهين به آيت الله سيستاني ادعا مي كند اسامه بن لادن هرگز دست پرورده آمريكايي ها نيست.



وي مي افزايد: شيعيان دايما از كفار و مشركين و يهود و مسيحيان حمايت مي كنند و به آنها در كشتار مسلمانان و دشمني با آنان كمك مي كنند.



وي با لحن تهديد آميز خطاب به شيعيان گفت: ما نشنيده ايم كه يك شيعه را آمريكايي ها به اسارت بگيرند درحالي كه زندان هاي آنها از اسراي سني پر است.