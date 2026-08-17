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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

ﺻﻴﺎدان از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه‌ای ﺧﻮدداری کنند

ﺻﻴﺎدان از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه‌ای ﺧﻮدداری کنند

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر گفت: ﺑﻪ همه ﺻﻴﺎدان و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻫﺸﺪار داده میﺷﻮد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ای اﻛﻴﺪاً ﺧﻮدداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر٬ سرهنگ دوم محسن منفردیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻠی و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از آن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎیی، ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺻﻴﺎدان ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺿﺮورت دارد.

وی اضافه کرد: ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ای، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ روش و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺟﻤﻊآوری آﺑﺰﻳﺎن، ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﺎهی در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﺎز، ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻴﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ، ﻣﻮﻟﺪ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻫﺪف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﺎزﺳﺎزی طبیعی ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻮد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر بیان کرد: ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘی ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ذﺧﺎﻳﺮ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺻﻴﺎدان ﻣﺠﺎز و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺸﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برخورد ﺑﺪون اﻏﻤﺎض با ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن

وی افزود: ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از اﻳﻦ روش، ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑی اﺳﺘﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎلیﺗﺮ، ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ را دوﭼﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ.

منفردیان ادامه داد: ﺑﻪ همه ﺻﻴﺎدان و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻫﺸﺪار داده میﺷﻮد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ای اﻛﻴﺪاً ﺧﻮدداری کنند و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺪون اﻏﻤﺎض و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻨﺎور، ادوات و آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات، ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪگی ﻗﻀﺎیی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﻣﻌﺮفی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

وی گفت: ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش، ﻋﺮف ﻣﺤلی ﻳﺎ رواج ﺗﺨﻠﻒ در ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧی ﺻﻴﺎدان، ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺤﺴﻮب نمیﺷﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر گفت: ضمن تشکر از دستگاه های مرتبط با موضوع، از صیادان قانونمند و حامیان و دوستداران محیط زیست دریایی درخواست همکاری جهت برخورد قاطع با صید به روش غیرمجاز و مطلقا ممنوعه محاصره ای دارد و این یگان آمادگی دریافت اخبار و اطلاعات مرتبط با تخلفات صیادی با محوریت صید به روش غیرمجاز ومطلقا ممنوعه محاصره ای را دارد.

کد مطلب 6919003

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