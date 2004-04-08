ايران خودكفاست ؛ از روسيه كمك نمي خواهد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه روسي مسكو تايمز درحالي كه دولت بوش براي تغيير دادن روابط روسيه و آمريكا مي كوشد موضوع برنامه هاي هسته اي ايران مهمترين نقطه اختلاف دو كشور شده است.



در هفته گذشته آمريكا دو شركت روسي را از هرگونه ارتباط با ايران براي انتقال فناوري و يا تجهيزات هسته اي منع كرد. اين در حالي است كه موضوع ترس آور پشتيباني روسيه از ايران كه به زعم آمريكا به ساختن بمب هسته اي ختم مي شود همواره مورد نگراني شديد آمريكا بوده است و بارها نمايندگان كنگره آمريكا از روسيه پرسيده اند كه چرا ايران را پشتيباني مي كند.



واشنگتن تصور مي كند كه روسيه مهمترين پشتيبان ايران براي پيشبرد برنامه هاي هسته اي است و بهترين راه براي اتخاذ تدابير عدم گسترش سلاح هاي هسته اي اين است كه روسيه را حتي از همكاري هايي كه در قالب ان پي تي هم متعارف تشخيص داده شده است، منع كرد.



مسكو تايمز نوشت: اما با توجه به اينكه ايران كشوري است كه گام هايي روز افزون را به سوي خودكفايي برمي دارد، درحال حاضر حتي اگر كمك هاي روسيه نيز قطع شود اين كشور خواهد توانست بدون اينكه حتي يك قطعه از روسيه تحويل بگيرد برنامه هاي هسته اي متعارف خود را پيش برد و اين مسئله اي است كه آمريكا آن را فراموش كرده است.



اين روزنامه در ادامه نوشت: ايران با تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام داده و نخستين آن در سال 2002 توسط سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا كشف شد نشان داده است كه تلاش بي وقفه اي دراين زمينه داشته است و اگر مصمم شود خواهد توانست برنامه هاي خود را بدون كمك ساير كشورها پيش برد.



در ادامه اين مقاله به تاسيسات نطنز اشاره شده است و اينكه در جهان از اين نمونه كم است و نشان از پيشرفت علوم در ايران دارد. همچنين با توجه پيچيدگي علوم امروز درجهان و همچنين پيشرفت ايران در اين زمينه ديگر به كار گرفتن روش هاي سنتي مثل منع كردن كشوري مثل روسيه از همكاري علمي با ايران موفقيت آميز نخواهد بود.



اين روزنامه روسي نوشت: به فرض هم كه چنين روش ابتدايي و سنتي بر ايران تاثير بگذارد و ايران از آزمايش و اجراي برنامه هاي هسته اي خود دست بكشد اما آيا برنامه هاي سياسي و اقتصادي خود را نيز كه آمريكا با آن مخالف است كنار خواهد گذاشت و آيا تحت فشار گذاشتن كشورها تا كجا نتيجه بخش خواهد بود. اما در زماني كه همكاري هاي ايران و روسيه توسط هر دو كشور مورد توافق قرار گرفته است چنين فشارهايي از سوي آمريكا نتيجه عكس خواهد داشت و كرملين را بيش از پيش مصمم خواهد كرد كه با يك قدرت بالقوه هسته اي به همكاري خود ادامه دهد.



مسكو تايمز نوشت: روشن است كه آمريكا و روسيه هر دو يك هدف مشترك دارند و آن ايران و جهاني عاري از سلاح هسته اي است پس در عوض پيدا كردن راه حلي منطقي براي اين امر نبايد به راه حل هاي سطحي و زودگذر متوسل شد.