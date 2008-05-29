تسهیلات 540 میلیون ریالی به بخش خصوصی دامپزشکی خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تسهیلات جهت راه اندازی و تجهیز چهار واحد درمانی و خدمات دامپزشکی هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: 70 فقره تسهیلات در استان به ارزش 552 میلیون و 600 هزار ریال به 22 نفر از دامدارانی که دامهای آنان بر اثر بیماریهای غیر متعارف تلف شده یا به علت مثبت بودن آزمایش بیماریهای مشترک سل و بروسلوز حذف و یا کشتار شده، اعطا شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: بیماری سل و بروسلوز از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: به علت خطر انتشار بیماری مشترک دام و انسان، دامهای بیمار کشتار و به صاحبان آنها غرامت و تسهیلات بانکی مناسب برای خرید دام جایگزین اعطا می شود.