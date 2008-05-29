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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

تسهیلات 540 میلیون ریالی به بخش خصوصی دامپزشکی خراسان جنوبی پرداخت شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از اعطای540 میلیون ریال از تسهیلات استان به شاغلین بخش خصوصی دامپزشکی در سال 86 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تسهیلات جهت راه اندازی و تجهیز چهار واحد درمانی و خدمات دامپزشکی هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: 70 فقره تسهیلات در استان به ارزش 552 میلیون و 600 هزار ریال به 22 نفر از دامدارانی که دامهای آنان بر اثر بیماریهای غیر متعارف تلف شده یا به علت مثبت بودن آزمایش بیماریهای مشترک سل و بروسلوز حذف و یا کشتار شده، اعطا شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: بیماری سل و بروسلوز از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: به علت خطر انتشار بیماری مشترک دام و انسان، دامهای بیمار کشتار و به صاحبان آنها غرامت و تسهیلات بانکی مناسب برای خرید دام جایگزین اعطا می شود.

کد مطلب 691911

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