۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

اولین اظهارنامه ثبت جغرافیایی فرش در کشور به ثبت رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون مرکز ملی فرش ایران گفت: به دنبال فروش فرشهای چینی به نام فرش ایرانی، اولین اظهارنامه ثبت جغرافیایی به نام فرش اصفهان به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا عابد پیش از ظهر امروز در حاشیه سومین نمایشگاه فرش دستباف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فروش فرشهای چینی به نام فرش ایرانی به کنوانسیون لیسبون ارائه شد و تصویب آن توسط دولت و مجلس و پیگیری آن جهت ثبت ملی و جهانی انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: شرکت فرش ایران با کمک شرکت ثبت مالکیت صنعتی پیگیر این موضوع است که در این راستا اولین اظهارنامه ثبت جغرافیایی به نام فرش اصفهان به ثبت رسید.

وی ادامه داد: 15 منطقه دیگر نیز در کشور شناسایی شده که اظهارنامه آن آماده ارائه به شرکت ثبت مالکیت صنعتی است.

عابد با بیان اینکه ایجاد شهرک فرش در اولین سفر استانی رئیس جمهور به شهرستانهای استان تهران مطرح شد افزود: بر این اساس قرار شد به دلیل نبود جایگاه در تولید فرش و با توجه به نبود مکان بافت در شهرک پرند، قسمتی به ایجاد شهرک تولید قالی اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه این امر مانع از ایجاد شهرکهای قالی در سایر استان‌های کشور نمی شود افزود: لازمه آن ایجاد فرهنگ استفاده از شهرک فرش در استانهاست.

عابد گفت: در زمینه بیمه قالیبافان اقدامات زیادی از جمله بیمه فوت، کارافتادگی و بازنشستگی توسط دولت انجام شده که پرداخت آن به صورت 50 درصد سهم پرداخت بیمه به عهده دولت و 50 درصد به عهده شخص قالیباف است.

