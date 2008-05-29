دو طرح بزرگ کشاورزی و صنایع شیمیایی در آذربایجان غربی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این طرحها، صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان عربی تصویب شد و در شهرستان ارومیه اجرا می شوند که برای اجرای آنها در مجموع پنج میلیارد ریال تسهیلات ارزی و ریالی اعطاء می شود.

همچنین از محل اجرای این طرحها برای 19 نفر زمینه اشتغال فراهم می شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به سیاستهای سال جاری شورای عالی اشتغال کشور در حمایت از طرحهای نیمه تمام بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده و اعطای سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی گفت: باید تلاش کنیم بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده به سرعت وارد مدار بهره برداری شوند.

ابراهیم حق جو همچنین با انتقاد از عملکرد بانکهای استان در طول چهار ماه اخیر اظهار داشت: در طول این مدت 930 میلیارد ریال توسط بانکهای استان به طرحهای اقتصادی تسهیلات پرداخت شده که این رقم باید افزایش یابد.

وی افزود: مدیران عامل بانکهای استان باید سعی کنند هر چه سریع تر طرحهای مصوب را به مرحله عقد قرارداد رسانده و تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهند.

حق جو همچنین خواستار فعال شدن کمیته تعیین یارانه ها در استان برای ساماندهی اعطای یارانه به واحدهای تولیدی شد.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به حضور گروه ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده بانک مرکزی در استان بیان داشت: در مدت زمان حضور این گروه در استان، 316 نمونه از واحدهای تولیدی مصوب کارگروه که توسط بانک مرکزی گزینش شده اند، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

علی سلیمانی افزود: در این مدت کار ارزیابی 112 واحد در شهرستان ارومیه به پایان رسیده که تاکنون بیش از 80 درصد طرح های به بهره برداری رسیده مشاهده شده اند.

وی با اعلام اینکه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی به روند اجرای طرحهای مصوب این کارگروه نظارت دقیق دارد گفت: با افرادی که تسهیلات اعطایی این کارگروه را در حوزه خارج از موارد مصوب هزینه کنند برخورد می شود.