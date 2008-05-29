بررسی مسئله هسته ای ایران در ایتالیا همزمان با حضور احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو "سوا"، دولت ایتالیا اعلام کرد: پیش بینی می کند که محمود احمدی نژاد هفته آتی در اولین سفر خود به عنوان رئیس جمهوری ایران به اروپای غربی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت غذای جهان وارد رم شود، منابع خبری احتمال دادند: درحاشیه برگزاری این کنفرانس با توجه به حضور سران جهان از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره موضوع هسته ای ایران مذاکراتی انجام شود.

کنفرانس جهانی امنیت غذای جهان از سوم تا پنجم ماه آتی میلادی ،ژوئن، ( 14 تا 16 خرداد ) در رم برگزار می شود.

درادامه این خبر آمده است : این درحالی است که ایران برنامه ای برای این سفر احمدی نژاد اعلام نکرده است، اما وزارت امور خارجه ایتالیا دراین باره تاکید کرد: رئیس جمهوری ایران، رم را از قصد خود برای حضور در این کنفرانس مطلع کرده است.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه، "خوزه لوئیز زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا، " ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل از جمله دیگر سران کشورها به شمار می روند که پیش بینی می شود در این نشست شرکت کنند.

درعین حال وزارت امورخارجه ایتالیا اعلام کرد: "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر ایتالیا به علت ضیق وقت بعید دانسته است که نشست دوجانبه ای با محمود احمدی نژاد برگزار کند.

یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد: احمدی نژاد خواستار دیدار رسمی با پاپ بندیک شانزدهم شد و منابعی در واتیکان دراین باره گفتند: هنوز مشخص نیست که پاپ با سران کشورهای شرکت کننده در کنفرانس سازمان ملل متحد به طور جداگانه یا به طور دسته جمعی دیدار کند یا خیر.