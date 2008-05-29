500 اثر تاریخی خراسان جنوبی در معرض تهدید است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اقدس کرم پور ظهر امروز درجمع خبرنگاران نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی و فرهنگی را بررسی و پژوهش اولیه و سپس ثبت آن در فهرست آثار ملی عنوان کرد و افزود: با ثبت مشخصات یک اثر در فهرست آثار ملی، امر حفاظت قانونی از آن اثر برای مسئولان امر میسر شود و این امر وظیفه خطیری است که در جوامع امروزی به عهده دولت ها نهاده شده است.

وی تصریح کرد: هنگامی که یک اثر به ثبت می رسد بدین معنی است که از این پس بین دولت و آحاد افراد جامعه و آن اثر تاریخی قوانین و مقررات ویژه حاکم است و روابط همگان با آن اثر تاریخی تنظیم و تعریف می شود و این به منزله آغاز دمیدن روحی تازه در کالبد آثار تاریخی است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنان و نقشه باستان شناسی کشور را از جمله وظایف سازمان میراث فرهنگی برشمرد و یادآورشد: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی از دیگر وظایف این سازمان است.

کرم پور در مورد شرایط لازم برای ثبت یک اثر در زمره بناهای تارخی بیان داشت: آثاری که قدمت آنان بیش از یکصد سال باشد و جزء بناهای شاخص آن دوران باشد و یا دارای ارزشهای هنری و متعلق به معماران و طرحان معروف و در واقع اگر اثری به لحاظ طراحی از طراحی ویژه و هنری برخوردار باشد و شیوه اجرایی آن دارای ارزش هنری باشد و یا خود اثر توسط معمار و یا طرح مشهور پدید آمده باشد به عنوان اثر هنری به ثبت می رسد.

وی در خصوص حمایتهای صورت گرفته از آثار ملی ثبت شده در فهرست آثار ملی اظهار داشت: دولت به منظور حمایت از مالکین و دارندگان آثار تاریخی حمایتهای قانونی از جمله معافیت مالیاتی، معافیت عوارض شهرداری، مساعدت های فنی، حفاظت و مرمت اضطراری، مساعدت مالی در امر مرمت و تعمیر آثار تاریخی در قالب قوانین دائمی یا تبصره های قانون بودجه وضع کرده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: تنوع، گستردگی و غنای فرهنگی، طیف فرهنگی گسترده ای را تشکیل می دهد که قاعدتا از عهده تشکیلات اداری خارج است و یکی از راه هایی که مردم را به ارزشهای میراث فرهنگی و ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری آنان آگاه می دهد، انجمن های میراث فرهنگی است.

کرم پور ادامه داد: در واقع این انجمنها به عنوان یک پل ارتباطی مستحکم بین سازمان میراث فرهنگی کشور و مردم وظیفه آموزش، آگاه ساختن مردم و معرفی وجوه ناشناخته میراث فرهنگی را بر عهده می گیرند.

وی از تشکلهای غیر دولتی به عنوان نیاز اساسی و بازوی اجرایی سازمان نام برد و خاطرنشان کرد: با توجه به شناخت این افراد از منطقه تاریخی علاوه بر پاسداری از سرمایه ‌های ملی با تعصب خاص حفظ ارزشهای محل زندگی خود را بر عهده داشته و سازمان های مردم نهاد در این زمینه می ‌توانند یاری گر سازمان باشند.