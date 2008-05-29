برنامه های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در کردستان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اداره با تشکیل کمیته ای ویژه و با برگزاری جلسات متعدد کلیه برنامه های فرهنگی و هنری را ساماندهی و برنامه ریزی های گوناگونی را در راستای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) در دست اجرا دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان عنوان کرد: توزیع اقلام فرهنگی متناسب با این ایام در سطح استان، اعزام جمعی از هنرمندان به حرم مطهر امام خمینی(ره)، برپایی ایستگاه های صلواتی در روزهای 13 و 15 خرداد ماه با همکاری نهادهای مردمی و برپایی نمایشگاه عکس حضرت امام خمینی (ره) در نگارخانه ارشاد اسلامی سنندج از جمله برنامه های حوزه فرهنگ و هنر در سالگرد ارتحال امام راحل (ره) به شمار می روند.

ایمانی با اشاره به دیگر برنامه های فرهنگی و مذهبی استان می توان به برگزاری جلسات ختم قرآن کریم در مساجد و هدیه ثواب آن به روح ملکوتی امام راحل (ره)، مشارکت و حمایت از اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی متناسب توسط سایر ادارات و دستگاه های اجرایی، برگزاری مراسم های هنری (شب شعر، سرود، مرثیه خوانی، شب خاطره و ...) در مرکز استان و شهرستانهای تابعه و برگزاری مسابقه استانی زندگی امام خمینی (ره) در بین اقشار مختلف مردم استان را نام برد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این فعالیتها فرازهای از وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) به زبان کردی ترجمه شده است که در این ایام در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.