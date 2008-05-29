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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

برنامه های سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در کردستان تشریح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان مهمترین برنامه های سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در استان کردستان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اداره با تشکیل کمیته ای ویژه و با برگزاری جلسات متعدد کلیه برنامه های فرهنگی و هنری را ساماندهی و برنامه ریزی های گوناگونی را در راستای تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) در دست اجرا دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان عنوان کرد: توزیع اقلام فرهنگی متناسب با این ایام در سطح استان، اعزام جمعی از هنرمندان به حرم مطهر امام خمینی(ره)، برپایی ایستگاه های صلواتی در روزهای 13 و 15 خرداد ماه با همکاری نهادهای مردمی و برپایی نمایشگاه عکس حضرت امام خمینی (ره) در نگارخانه ارشاد اسلامی سنندج از جمله برنامه های حوزه فرهنگ و هنر در سالگرد ارتحال امام راحل (ره) به شمار می روند.

ایمانی با اشاره به دیگر برنامه های فرهنگی و مذهبی استان می توان به برگزاری جلسات ختم قرآن کریم در مساجد و هدیه ثواب آن به روح ملکوتی امام راحل (ره)، مشارکت و حمایت از اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی متناسب توسط سایر ادارات و دستگاه های اجرایی، برگزاری مراسم های هنری (شب شعر، سرود، مرثیه خوانی، شب خاطره و ...) در مرکز استان و شهرستانهای تابعه و برگزاری مسابقه استانی زندگی امام خمینی (ره) در بین اقشار مختلف مردم استان را نام برد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این فعالیتها فرازهای از وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) به زبان کردی ترجمه شده است که در این ایام در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 691921

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