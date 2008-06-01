نامه شهردار به رئیس شورای شهر در خصوص برچیدن ستونهای منوریل صادقیه

به گزارش خبرنگار مهر اعضای شورای شهر و به طور خاص کمیسیون عمران این شورا بارها از ابهامات و ایرات پروژه منوریل صادقیه سخن گفته بودند و حتی حمزه شکیب ضمن سیاسی دانستن موضوع این پروژه ، گفته بود : مسئولین وقت شهرداری تهران تنها 2 صفحه طرح مطالعاتی را برای این پروژه ارائه کرده بوده اند .

وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای شهر دوره دوم در خصوص اجرای طرح منوریل صادقیه یادآور شده بود : با توجه به متوقف شدن این پروژه توسط دستگا های دولتی در سال 84 ، اگر مسئولین شهرداری معتقد به جمع آوری ستونهای پروژه منوریل صادقیه هستند باید طی نامه ای رسمی دلایل و توجیهات فنی و کارشناسی خود را در این خصوص ارائه کنند.

پس از اظهار نظر اعضای شورا در این خصوص ، محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران در نامه ای به مهدی چمران ، رئیس شورای تهران با اشاره به ایرادات ، اشکالات فنی و توجیهات ترافیکی در خواست صدور دستور جمع آوری ستونهای پروژه منوریل صادقیه را با توجه به مشکلات موجود در منطقه مطرح می کند .

در نامه شهردار تهران به رئیس شورای شهر آمده است : احتراما همان گونه که مستحضرید پروژه منوریل صادقیه - فرودگاه در مسیر غیر ترافیکی و کم ظرفیت و غیر منطبق با مطالعات ترافیک باهمکاری بخش خصوصی و پیش بینی قیمت 5/3 میلیون دلار بر هر کیلومتر و با فرض ساخت آن در 18 ماه آغاز گردید.

از همان ابتدا در خصوص ایرادات پروژه تذکرات لازم از طرف کارشناسان حمل ونقل در شهرداری وخارج از شهرداری ( ازطریق گزارشات مکتوب و رسانه ای ) به اطلاع دست اندرکاران و برنامه ریزان شهرداری می رسد ، ولی پروژه با عجله و بدون نقشه های دقیق اجرایی و عملیاتی شروع و بعد از حدود شش ماه متوقف می گردد.

شهردار تهران در خصوص دلایل توقف این پروژه مواردی را عنوان کرده است که به شرح ذیل است :

- بالا رفتن هزینه ها از 5/3 میلیون دلار به 8 میلیون دلار و بعد به حدود 15 میلیون دلار در هر کیلومتر.

- عدم راه حل قطعی برای عبور از بعضی از موانع موجود، طراحی و اجرای کامل پروژه را دچار مشکل می نماید از جمله عبور از ایستگاه مترو صادقیه ، زمین تحت تصرف سازمان آب برای منابع آب تهران ، مشکلات میراث فرهنگی به دلیل عبور از روبروی برج آزادی ، مشخص نشدن ایستگاههای مربوط به فرودگاه مهر آباد به دلیل عدم قطعیت ترمینال ها بعد از انتقال پروازها به فرودگاه امام خمینی (ره).

- مشکلات با اهالی و ساختمانهای مسیر مونوریل که بعضا با جدیت مانع فعالیت ساخت و سازهای پایه های مونوریل می گردیدند.

شهردار تهران در مورد مشکلات ساخت واگن های منوریل نیز گفته است : در ابتدا قرار بود واگن ها با قیمت هر واگن 172 هزار دلار درایران ساخته شود ، لیکن در مراحل بعدی مقرر گردیده سه قطار همراه با چند واگن با قیمت 5/1 میلیون دلار برای هر واگن از خارج وارد شود( و موضوع ساخت واگن در ایران نیز منتفی می شود) ، لذا این اقدام نیز موجب افزایش قیمت پروژه گردیده است.

نا امن بودن ستونهای ساخته شده پروژه منوریل صادقیه از دیگر مسائل عنوان شده در نامه شهردار به رئیس شورای شهر بوده که به این صورت بیان شده است : در بررسی اسناد محاسباتی سازه های ساخته شده، مشخص گردید که فونداسیون سازه ها از استحکام لازم برای تحمل نیروهای جانبی حرکتی قطار برخوردار نبوده و خطر سقوط فوندانسیون مربوطه وجود دارد ، لذا مقرر می گردد با تمهیداتی از قبیل تزریق و ... نسبت به مستحکم سازی فونداسیون اقدام شود که البته از محاسبات مربوطه اطلاع و اسناد دقیقی در اختیار نیست و احتمالا در اختیار سرمایه گذار مربوطه می باشد.

محمد باقر قالیباف در خصوص ابهامات مالی پروژه نیز یادآور شده است : موضوع تامین منابع مالی پروژه از طریق تجاری سازی به علت سوء تفاهمات و گزارش های اطلاعاتی دریافتی موجب توقف فروش تجاری می گردد( واحدهای تجاری فوق فاقد مصوبات لازم از کمیسیون نهای مربوطه در شهرداری بوده است) و در نهایت معاون محترم حمل ونقل و ترافیک وقت جناب آقای دکتر بهبهانی پس از جلسات مختلف با سرمایه گذار تا روشن شدن کامل کلیه ابهامات فنی ، اجرای پروژه را متوقف و موضوع را به شورای محترم شهر تهران نیز اعلام می نماید.

در انتهای نامه شهردار تهران آمده است : لذا با توجه به توقف بیش از 5/2 سال پروژه به دلایل فوق الذکر و مشکلات اهالی و مسافران مترو و همچنین آلودگی دیداری ستونهای یاد شده، استدعا دارد در صورت صلاحدید اجازه و دستور فرمایید تا نسبت به جمع آوری ستونهای نصب شده اقدام لازم به عمل آید.

به گزارش خبرنگار مهر ، با گذشت حدود 3 سال از توقف پروژه منوریل صادقیه وعلی رغم آنکه بسیاری از متخصصان ترافیک ، حمل و نقل و عمران نسبت به غیر کارشناسی بودن احداث آن نظر صریح خود را عنوان کرده اند ، پروژه مذکور پس از گودبرداری گسترده در میدان صادقیه و احداث 16 ستون کماکان نیمه کاره رها شده است.

مسئولین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بارها به صراحت خواستار تعیین تکلیف و جمع آوری آثار به جای مانده از پروژه مذکور شده اند ولی با این همه به رغم نظر موافق قابل اعضای شورا در این خصوص مشخص نیست که چه اراده ای موجب شده است تا تعیین تکلیف این پروژه نیمه کاره به درازا بیانجامد .