هیئت وزیران تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی در سال 87 را تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه همگانی و توسعه پزشک خانواده بر اساس قانون اساسی، همچنین سقف ضریب تعرفه داخلی 11 هزار ریال، تعرفه بیهوشی 75 هزار ریال، تعرفه جراحی 132 هزار ریال، تعرفه دندانپزشکی 2800 ریال، تعرفه فیزیوتراپی 2 هزار ریال و تعرفه فیزیوتراپی تخصصی را 2500 ریال تعیین کردند.
بر اساس این مصوبه، متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل10 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 15 دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص و روانپزشک حداقل 20 دقیقه تعیین شد.
بر اساس این مصوبه دولت، بیمههای تکمیلی تجاری و غیرتجاری مجاز به عقد قرارداد بیش از سقف تعرفههای مندرج در این تصویبنامه نخواهندبود.
بر این اساس، سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه نیز با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفههای این تصویبنامه، توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمهگر پایه استان (مدیرکل بیمه خدمات درمانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی و غیره) تعیین و پس از تأیید استاندار توسط استانداری اعلام میشود.
وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه همگانی و توسعه پزشک خانواده همچنین تعرفههای خدمات آزمایشگاهی غیردولتی، خدمات آزمایشگاهی تشخیصی طبی و پاتولوژی را 50 درصد و ژنتیک را 30 درصد افزایش دادند.
بر اساس این مصوبه، در بخش تعرفههای خدمات پرتو پزشکی بخش غیردولتی نیز تعرفه خدمات رادیولوژی 50 درصد، سونوگرافی 30 درصد، سیتی اسکن 50 درصد، ام آر آی صفر درصد و اسکن ایزوتوپ نیز 50 درصد افزایش مییابند.
دولت همچنین، سقف تعرفههای هزینه اقامت (هتلینگ) را به این شرح تعیین کرد:
درجه بیمارستان یک تختی، دو تختی، سه تختی، تخت روان، تخت نوزادان، تخت سوختگی ، تخت pccu ، تخت ccu ، تخت ICCU و NICU
درجه یک: 850000 ، 730000 ، 600000 ، 490000 ، 540000 ، 1310000 ، 800000 ، 940000 ، 1450000
درجه دو : 680000 ، 585000 ، 480000 ، 390000 ، 430000 ، 105000 ، 640000 ، 750000 ، 1160000
درجه سه: 510000 ، 440000 ، 360000 ، 295000 ، 325000 ، 790000 ، 480000 ، 565000 ، 870000
زیر استاندارد : 340000 ، 290000 ، 240000 ، 200000 ، 220000 ، 525000 ، 320000 ، 380000 ، 580000
بر اساس این مصوبه، برای نسخههایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از 30 هزار ریال باشد، مبلغ 3 هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین میگردد و نیز برای نسخههایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از 30 هزار ریال است، مبلغ 4 هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین شد.
حق فنی ارائه داروهای بدون نسخه (O.T.C) نیز 15 درصد مبلغ کل دارو و حداکثر تا 2 هزار ریال تعیین و برای داروخانههای شبانهروزی به ازای پذیرش نسخهها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد، 10 درصد به مبالغ فوق افزوده شد.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با همکاری وزارت رفاه و تأمیـن اجتماعی، ساز و کار نظـارت بـر اجرای تعرفـههای این تصویبنامه را ظرف یـک ماه از تاریخ ابلاغ این تصـویب نامه تنظـیم و به دانشگاه یا دانشـکدههای علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیـمهگر پایـه سـراسر کشور ابلاغ کند. بیمه مرکزی ایران نیز موظف به پیگیری، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش مربوط به شورای عالی بیمه خدمات درمانی شد.
این تصویـب نامه در تاریخ 8/3/1387 با تأیید رئیس جمهور رسید و توسط پرویز داودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.
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