نخستین دوره مسابقات تواشیح و همخوانی قرآن کریم "ویژه خواهران" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی یوسفی ظهر امروز در حاشیه برگزاری نخستین دوره این مسابقات که در مکان تالار نور اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار شد، افزود: دور اول مسابقات با حضور گروه های علاقه مند در کلیه استانهای کشور و پیرامون موضوعات حضرت زهرا(س)، ائمه اطهار (ع) و حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد و گروه منتخب استانی جهت شرکت در مرحله کشوری که مصادف با سالروز ولادت حضرت زهرا(س) در تهران برگزار می شود، معرفی خواهند شد.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در خصوص اطلاع رسانی این دوره از مسابقات گفت: اطلاع رسانی از طریق مطبوعات، زیرنویس صدا و سیما و ارسال اطلاعیه به مجامع قرآنی و تشکل های دینی، فرهنگی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه صورت گرفت و بیش از 10 گروه جهت حضور اعلام آمادگی کردند که از این تعداد سه گروه به عنوان گروه منتخب استانی به مسابقات سراسری راه می یابند.

یوسفی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد انگیزه در بین خواهران به ویژه جوانان و نوجوانان جهت تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی عنوان کرد افزود: انس با قرآن، آشنایی با فضایل اهل بیت (ع)، ایجاد رقابت سالم بین جوانان و نوجوانان در زمینه فعالیت های قرآنی و بالا بردن سطح کیفی تواشیح در حوزه بانوان از جمله اهدافی این مسابقات است و در این راستا انتقال تجربیات و آموزش نکات لازم در حین مسابقات از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه در طیف مذکور است.

وی ویژگی شاخص این دوره از مسابقات را "ویژه خواهران" دانست و در خصوص داوری مسابقات اظهار داشت: هیئت داوران متشکل از چهار داور شاخص کشوری است که بر اساس آیین نامه تنظیم شده سازمان اوقاف و امور خیریه در بحث داوری اقدام خواهند کرد.

یوسفی تصریح کرد: ویژگی دیگر این مسابقات شرکت گروه ها در دو سطح تواشیح و همخوانی قرآن کریم است. زمان اجرا برای هر رشته هفت دقیقه درنظر گرفته شده است از اینرو تمام گروه ها در این دو سطح و از لحاظ تجوید، وقف و ابتدا، صوت، لحن، آداب و شرایط، حسن اجرا و هماهنگی و فصاحت سنجیده شده، میانگین امتیاز گروه در دو رشته فوق به عنوان امتیاز نهایی، ملاک انتخاب گروه برتر خواهد بود.

نخستین دوره مسابقات تواشیح و قرآن کریم" ویژه خواهران" در تالار نور اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در حال برگزاری است و با تقدیر از دو گروه برتر به کار خود پایان می دهد.