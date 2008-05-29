ظرفیت واردات برق به ایران افزایش می یابد

پرویز فتاح ظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی حوزه دفاع مقدس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت : در حال حاضر تراز واردات و صادرات ایران در انرژی برق با حدود 200 مگاوات مثبت است.

وی خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال وارد کننده برق هستیم این در حالی است که نیمه دوم سال انرژی غیر قابل مصرف را به همسایگان شمالی از جمله کشورهای ترکمنستان و ارمنستان صادر خواهیم کرد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت واردات انرژی برق تا 800 مگاوات قابل افزایش خواهد بود، تصریح کرد : تبادل انرژی در نیمه اول سال از طریق ایران با سایر کشورهای شمالی امکانپذیر است.

فتاح با بیان اینکه در حال حاضر لحظه تولید برق با مصرف آن در کشور متوازن است یادآور شد: اولویت تامین برق، مصرف کنندگان داخل کشور هستند.

وی در عین حال تصریح کرد: قصد داریم در صورت تامین انرژی داخل کشور صادرات برق را از سر گیریم.

تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم در مجلس و مدیران صنعت آب و برق مازندران در این سفر پرویز فتاح را همراهی می کنند و قرار است تا ساعاتی دیگر از پروژه های سد منگل آمل و سد البرز در سوادکوه نیز بازدید کند.

سفر وزیر نیرو به استان مازندران که از شامگاه دیشب آغاز شده در راستای رفع بحران خشکسالی اراضی کشاورزی مازندران بوده است.