افزایش 50 درصدی بیماران روانی در ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، گزارشهای پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) نشان می‌ دهد دست کم 40 هزار نظامی آمریکایی از سال 2003 تاکنون مبتلا به نوعی بیماری‌ که در حال حاضر PTSD خوانده می ‌شود، شده ‌اند.

این آمار در حالی ارائه شده که به اعتقاد مقامهای پنتاگون بسیاری از نظامیان به احتمال زیاد بیماری خود را پنهان کرده ‌اند.

آمارهای پنتاگون نشان می ‌دهد که نزدیک به 14 هزار مورد جدید از این بیماری در میان نظامیانی که در سال 2007 به مناطق جنگی عراق و افغانستان اعزام شدند، دیده شده است که این تعداد با 9500 مورد بیماری در سال گذشته و 1632 مورد در سال 2003، افزایش بیش از حدی را نشان می ‌دهد.

به گفته کارشناسان، دلیل اصلی افزایش این بیماری حضور طولانی مدت نظامیان در مناطق جنگی است. بسیاری از نظامیان آمریکایی در حال حاضر دومین، سومین و یا حتی چهارمین دوره‌ خدمت خود را در عراق و یا افغانستان سپری می ‌کنند.

آمار منتشر شده از این مورد بیماری نشان می ‌دهد که تفنگداران و نظامیان عملیاتهای ویژه بیشترین آمار این بیماری را دارند.

به گفته‌ کارشناسان بسیاری از نظامیان، نشانه‌ هایی از استرس، کابوسهای شبانه و عصبانیتهای بسیار جدی را از خود نشان می‌ دهند.

از سوی دیگر اداره امور کهنه سربازان آمریکایی اعلام کرده است که 120 هزار کهنه سرباز خدمت کرده در عراق و افغانستان که از این بیماری رنج می ‌برند از حداقل سرویسهای بهداشت درمانی برخوردار می ‌شوند و این بیماری در بین 60 هزار سرباز کاملا مشهود است.

این آمار تعداد نظامیانی را که به کلینیکهای خصوصی برای درمان مراجعه می ‌کنند، در بر نمی گیرد.