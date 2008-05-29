اولین کارگاه روند خلاقیت در هنر معاصر خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی ظهر امروز در مراسم اختتامیه این کارگاه با بیان اینکه این کارگاه با همت واحد آموزش و پرورش حوزه هنری این استان برگزار شده است، افزود: ضرورت توسعه خلاقیت هنری در جامعه هنری و مراکز هنری آموزشی کشور ایجاب می کند تا فرصتهای علمی، فرهنگی و تبادل اندیشه ای در این راستا صورت پذیرد.

حسین عباس زاده خاطرنشان کرد: یکی از روشهای تاثیر گذار در خلاقیت شناخت، توسعه، پرورش خلاقیت هنری و برنامه ریزی در این زمینه است.

وی با اشاره به برگزاری این کارگاه با حضور جمعی از هنرمندان فعال در واحدهای مختلف هنری با تاکید بر شعار سال جاری اظهار داشت: در این جلسه به بررسی مبحث خلاقیت و نوآوری در هنر معاصر پرداخته شد.

به گفته وی در این جلسه که مقدمه ای برای برگزاری جلسات پژوهشی در حوزه هنری استان بود، هنرمندان شرکت کننده به بحث و گفتگو پیرامون مفهوم و معنای خلاقیت و جایگاه آن در هنر معاصر پرداختند و علل رکود خلاقیت و شیوه های بروز آن را در هنرهای مختلف مورد بررسی قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه این کارگاه از این پس به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد افزود: در این جلسه مقرر شد افراد شرکت کننده پس از یک ماه تحقیق پیرامون تاریخچه خلاقیت در هنرهای مختلف چکیده ای از مطالب به دست آمده را به دومین کارگاه بررسی خلاقیت در هنر مصاصر ارائه دهند.