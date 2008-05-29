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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

خداحافظی کان در آسیا

خداحافظی کان در آسیا

بایرن مونیخ در دیداری دوستانه با سه گل مقابل موهان باگان هند به پیروزی رسید تا الیور کان برای همیشه با فوتبال خداحافظی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در این بازی نزدیک به یکصد هزار نفر برای تماشای آن به استادیوم آمده بودند تا شاهد آخرین بازی دروازه بانی باشند که دو بار بهترین بازیکن سال فوتبال آلمان شده است. کان در این بازی 55 دقیقه در زمین بود و پس از آن با میشائیل رایسینگ تعویض شد.

چهار دقیقه پس از تعویض اولیور کان، یان شلادراف سومین گل بازی را نیز به ثمر رساند تا قهرمان بوندسلیگا با حساب گل هایی که همین بازیکن در دقیقه 18 و زی روبرتو 36 زده بود 3 برصفر پیروز شود.

کان در طول بازیگری اش 557 بازی برای بایرن انجام داد وهشت بار با این تیم به قهرمانی بوندسلیگا رسید و هفت بار هم بهترین دروازه بان سال فوتبال آلمان شد.

کان 38 ساله در بین دو نیمه بشقابی الماسی به یادبود دریافت کرد و گفت: " از اینکه چنین شب باشکوهی برایم ساختید، سپاسگزارم".

کد مطلب 691953

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