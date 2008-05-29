پیش نویس قانون معاملات دولتی کشور تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مرادخانی ظهر امروز در همایش آموزشی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی در مشهد افزود: در خرید کالا باید از محصول شناخته شده با گارانتی استفاده شود از اینرو دستگاههای اجرایی نیز باید این مورد را لحاظ کنند.

وی تصریح کرد: در بحث خرید کالاهای خارجی نیز باید به شناخت، مرغوبیت و کیفیت محصول و نوع تنظیم قراردادها توجه شود.

مرادخانی ادامه داد: در همین راستا پیش نویس طرح قانون معاملات دولتی در 30 ماده در دست تدوین است.

رئیس خزانه معین خراسان رضوی با بیان اینکه ادارات دولتی موکلف به اجرای تمامی مواد قانون برگزاری محاسبات ادارات دولتی هستند، افزود: تغییراتی در بودجه ‌نویسی امسال اتفاق افتاد که ادارات بر اساس قانون اصلاح شده محاسبات عمومی در مناقصات شرکت کنند.

جواد واعظی یادآور شد: قانون محاسبات عمومی ‪ ۱۴۰‬ماده و ‪ ۶۷‬تبصره دارد که ‪ ۹۷‬ماده آن مربوط به مناقصات و مزایده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی نیز از راه ‌اندازی پایگاه اطلاع‌ رسانی نظام فنی مناقصات کل کشور خبر داد و گفت: این پایگاه هم اکنون اطلاعات لازم پروژه‌های دولتی را جمع‌ آوری می‌کند.

محمد حسین واحدی از دریافت پروانه ساختمانی 150 شرکت مشاوره ای در استان خبر داد و گفت: ‪ ۴۳۰۰‬شرکت پیمانکاری ساختمان و تاسیسات پس از تشخیص صلاحیت در این استان با همکاری انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی رتبه‌بندی شدند.