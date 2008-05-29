آمریکا قریب الوقوع بودن امضای توافقنامه امنیتی با عراق را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق،" تام کیسی" اظهارات یک مسئول عراقی در گفتگو با یک روزنامه عرب زبان را مبنی بر اینکه توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن به زودی نهایی می شود، تکذیب کرد.

این مقام مسئول عراقی که خواست نامش فاش نشود، درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط مدعی شد: ظرف یک هفته دیگر مذاکرات بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین دوطرف نهایی می شود.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در کنفراسی مطبوعاتی تصریح کرد: درباره اینکه مذاکرات دو طرفه بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه امنیتی طولانی مدت، به مراحل نهایی رسیده است، اطلاعی ندارم.

وی افزود: از زمانی که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ازنوامبر گذشته از توافقنامه امنیتی خبر داد، این مذاکرات وارد مرحله مقدماتی شده است.

تام کیسی خاطرنشان کرد: از آن زمان تاکنون درباره مسائل مشخصی از جمله شکل و ساختار حقوقی که عملیات نظامی آمریکا را پس از پایان ماموریتشان به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب قرار می دهد، مذاکرات ادامه دارد.

وی درعین حال احتمال مذاکرات کاندولیزا رایس وزیرامور خارجه آمریکا و رایان کروکر سفیر این کشوردر بغداد با مسئولان ایرانی و سوری را بعید دانست.

نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.