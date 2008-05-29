آمریکا مذاکرات هسته ای با کره شمالی را مثبت خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"کریستوفر هیل" که در جمع خبرنگاران سخن می گفت،اظهار داشت : مهمترین هدف مذاکرات تحقق هدف قابل تایید عاری شدن منطقه شبه جزیره کره از سلاحهای هسته ‌ای است .

بر اساس این گزارش، هیل درپکن با "وو دا وی" مقام ارشد مذاکرات هسته ای چین و مذاکره کنندگانی از ژاپن دیدار و گفتگو کرده است .

مقام ارشد مذاکرات هسته ‌ای آمریکا در عین حال گفت که کامل کردن روند مذاکرات تا پایان سال جاری میلادی و حل همه مشکلات پیش رو، یک چالش اساسی است .

هیل در حالی در پکن با این مقامها دیدار کرده که بر اساس اعلام قبلی قرار است مذاکرات گروه شش با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه، کره شمالی و جنوبی، ژاپن و چین در مسکو پیگیری شود.

به گزارش مهر، در روزهای گذشته و پس از آنکه کره شمالی مدارکی مشتمل بر 18 هزار صفحه از فعالیتهای هسته ای خود را در اختیار آمریکا قرار داد روند مذاکرات درباره خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ سرعت بیشتری به خود گرفت.

کره شمالی در 13 فوریه 2007 در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در برابر دریافت 50 هزار تن نفت فعالیت راکتور هسته ‌ای اصلی خود را تا 14 آوریل همان سال متوقف کند که در آن زمان پیونگ یانگ این اقدام را انجام نداد. براساس این توافق قرار بود اگر پیونگ یانگ فعالیتهای هسته ‌ای خود را به طور کامل متوقف کند 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.