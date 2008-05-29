فهرست نهایی تیم ملی فوتبال آلمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از یوفا، تیم ملی فوتبال آلمان که از جمله مدعیان دستیابی به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال یورو 2008 است، در حالی گام در این رقابت ها می گذارد که اسکلت بندی این را بازیکنانی تشکیل می دهند که دو سال پیش عنوان سوم مسابقات فوتبال جام جهانی 2006 را به دست آوردند.

در فهرست 23 نفره یواخیم لو برای حضور در مسابقات فوتبال جام ملت های 2008 اروپا نام بازیکن با تجربه ای چون اولیور نوویل دیده می شود که با وجود حضور در تیم دسته دومی بورسیا مونشن گلادباخ به جمع اردونشینان تیم ملی آلمان دعوت شده است.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال آلمان به شرح زیر است :

دروازه بانان: ینس لمان (آرسنال)، روبرت انکه (هانوفر) و رنه آدلر (بایر لورکوزن)

مدافعان: کریستف متزلدر (رئال مادرید)، پرمرته ساکر و کلمنت فریتز (وردربرمن)، فیلیپ لام و مارسل یانسن (بایرن مونیخ)، آرنه فردریش (هرتابرلین) و هایکو وسترمان (شالکه 04)

بازیکنان میانی: میشائیل بالاک (چلسی)، توماس هیتزلسپرگر (اشتوتگارت)، سایمون رولفس (بایر لورکوزن)، تورستن فرینگس و تیم بوروفسکی (وردربرمن)، باسیتن شون اشتایگر (بایرن مونیخ)، پیترو تروچفسکی (هامبورگ) و دیوید اودونکور (رئال بتیس)

مهاجمان: میروسلاو کلوزه و لوکاس پودولسکی (بایرن مونیخ)، ماریو گومژ (اشتوتگارت)، کوین کورانی (شالکه 04) و اولیور نوویل (بورسیا مونشن گلادباخ)