اولین سمینار مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در کرج برگزار شد

دبیر سمینار مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این سمینار توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاری دانشگاه تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، دفتر توسعه شبکه ها و روشهای آبیاری و چند شرکت مهندسی و خصوصی در کرج برگزار می شود.

نادر عباسی افزود: این همایش با هدف آشناسازی مسئولان، کارشناسان و دانشگاهیان به اهمیت مسائل ژئوتکنیکی زهکشی آب، ارائه آخرین دستاوردهای علمی، ایجاد تعامل بین آموزش و تحقیق و تعیین اولویتهای تحقیقاتی برای پژوهشگران با حضور 500 نفر از محققان، اساتید، کارشناسان و دانشجویان این رشته برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش از 104 مقاله رسیده 25 مقاله به عنوان مقالات برگزیده انتخاب شد که 14 مقاله آن به صورت سخنرانی و 11 مقاله آن به صورت پوستر در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفته است.

عباسی محورهای این سمینار یک روزه را مشکلات حین ساخت و پس از ساخت ناشی از شرایط بستر، ضوابط و دستورالعملهای مطالعات ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مصالح بستر و منابع قرضه، پایدار مصالح بستر، روشهای اصلاح و تثبیت خاکهای مسئله دار و اقدامات ترمیمی و علاج بخشی در مواجهه با شرایط نامتعارف بستر عنوان کرد.

به گفته وی گرچه در زهکشی شبکه های آبیاری کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام می شود اما مطالعه بستر کانال به بهانه سبک بودن کانالها به صورت دقیق انجام نمی شود که این امر موجب تخریب در مرحله بهره برداری و افزایش هزینه ها می شود.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی یادآور شد: طراحی نادرست، شرایط اجتماعی و آب و هوایی، کیفیت اجرا و مسائل ژئوتکنیکی موجب تخریب سازه ها می شود که بخش عمده این تخریبها ناشی از مسائل ژئوتکنیکی است.

عباسی با برشمردن علت تخریب برخی سازه ها گفت: وجود خاک گچی در شبکه زهکشی زاینده رود، وجود خاک تورم پذیر در خوزستان، وجود خاک واگرا و رمبنده در سد خداآفرین و ... موجب تخریب بستر کانال در این مسیرها شده است.

در حال حاضر 2/8 میلیون هکتار از اراضی کشور آبی هستند که 7/1 میلیون هکتار از آن مجهز به آبیاری و زهکشی مدرن هستند.