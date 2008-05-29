ورود نهادهای دولتی به نقل و انتقال زمین غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین اسماعیلی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: مقررات قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغی را ممنوع کرده است.

وی بیان داشت: به وزارت جهاد کشاورزی نیز اجازه داده شده در صورت مشاهده عملیات تغییر کاربری با حضور نماینده دادسرا و همکاری نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنا اقدام نماید.

اسماعیلی بیان داشت: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم است و انجام این قبیل اقدامات در محیط و اوقات اداری که پرسنل باید به انجام وظایف قانونی خویش بپردازند نیز تخلف و جرم است.

دادستان عمومی مشهد ادامه داد: ورود ادارات و سازمانهای دولتی به این عرصه غیرقانونی است و مدیران بخشهای مختلف در حوزه تحت مدیریت خود باید نظارت دقیق کرده و ضمن هشدار قانونی از ارتکاب این قبیل جرایم جلوگیری کنند.

وی افزود: حراستهای ادارات و سازمانها نیز باید با اعمال نظارت دقیق در صورت مشاهده هرگونه تخلف ضمن انعکاس موضوع به مدیران و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی، تخلفات را به دادسرا ارائه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد طی بخشنامه ‌ای به ‌ادارات هر گونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی را برای امر مسکن در خارج از محدوده شهرها را ممنوع اعلام کرد.