تولید خشخاش در افغانستان پس از اشغال سه برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر احمد گراوند پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مقابله جدی و موثر با مواد مخدر و اعتیاد اظهار داشت: هم اکنون 80 درصد مواد مخدر جهان در افغانستان کشت می شود که نسبت به قبل از اشغال این کشور توسط آمریکا رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: قبل از اشغال افغانستان، تولیدات این کشور در زمینه خشخاش دو هزار و 500 تن بود اما پس از اشغال این کشور، رقم یاد شده به بیش از هشت هزار تن افزایش یافته است.

امیر گراوند این حجم تولید و قاچاق مواد مخدر در همسایگی ایران را بسیار خطرناک دانست و تصریح کرد: با توجه به حجم و گستردگی توزیع مواد مخدر به دنبال مهار این پدیده شوم و خانمانسوز هستیم.

وی با بیان اینکه 128 هزار نفر در کشور تحت درمان متادون هستند اظهار داشت: به منظور قطع ارتباط معتادین با قاچاقچیان و کاهش تدریجی درصد مواد مخدر و همچنین دسترسی به آمار دقیق معتادان از شهریور ماه امسال دو مرکز درمانی معتادین اقدام به عرضه شربت تریاک خواهند کرد.

امیر گراوند با اشاره به اقدامات موثر و عملی جمهوری اسلامی در مبارزه با توزیع مواد مخدر خاطرنشان کرد: 93 درصد کشفیات مواد مخدر در جهان متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و کل نظام بین الملل به مقابله جدی ایران با توزیع مواد مخدر اعتراف دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال در بحث مبارزه با مواد مخدر در جهان به عنوان سال پیشگیری از اعتیاد به صورت منطقه ای، کشوری و بین المللی معرفی شده است، گفت: در سال جاری برای موضوع درمان معتادین 20 میلیارد تومان و برای بحث پیشگیری نیز 12 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی از راه اندازی یک سایت مشاوره ای در ارتباط با پیشگیری از اعتیاد در آینده خبر داد و گفت: در زمینه پیشگیری و آگاه سازی جامعه در سال جاری اقدامات مناسبی صورت خواهد گرفت.

به گفته وی ایران پنجمین کشور جهان در ارتباط با درمان معتادین است.

گراوند کل کشفیات مواد مخدر در استان در سال گذشته را حدود شش تن عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم کشفیات مواد مخدر در طول تاریخ استان بی سابقه است که این خود حاکی از وجود یک عزم جدی بین مسئولان دستگاههای ذیربط در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر است.

وی با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدر که از روز هفتم تیر ماه شروع می شود، یادآور شد: در این هفته برنامه های مختلفی از جمله اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، برپایی نمایشگاه جهت ارائه دست آوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با مواد مخدر، گلباران مزارشهدا‌، برگزاری مسابقات دو همگانی و ورزشی، برگزاری همایش درمان معتادین و همایش خانواده، برنامه های هنری، فراخوان مقاله، بررسی نشستهای تخصصی در امر مبارزه با مواد مخدر، فراخوان اعتراض جهانی نسبت به کشت خشخاش در افغانستان و ... اجرا و انجام خواهد شد.