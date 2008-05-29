امنیت اقتصادی نباید امنیت فرهنگی را تهدید کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله محی الدین حائری شیرازی ظهر امروز در اجلاس کمیسیونهای شوراهای مراکز استانها در شیراز ضمن تقسیم اضلاع امنیت در جامعه به اقتصادی، فرهنگی و... تاکید کرد: باید اضلاع این امنیت را با هم مورد توجه و بررسی قرار داد تا توجه به یک ضلع باعث وارد شدن لطمه به دیگر اضلاع و زوایا نشود.

آیت الله حائری شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رابطه توسعه و امنیت گفت: همواره امنیت و توسعه به موازات هم رشد نمی کنند بلکه هرچه کشوری توسعه یافته تر شد امنیت آن نیز کاهش می یابد.

وی بیان داشت: آن زمان که سلاح انسان سنگ بود فقط می توانست یک نفر را از پای درآورد اما با پیشرفتهای جامعه امروزی و تولید موشک های قاره پیمای خوشه ای می توان چندین شهر را از بین برد.

امام جمعه شیراز علت این امر را عدم توجه به عامل بازدارنده انسان معرفی کرد و یادآور شد: عامل بازدارنده هر انسان آخرت، جهنم و بهشت است که امروز می بینیم افراد به این عوامل توجهی ندارد.